20 продуктов, которые защитят кожу летом

СодержаниеТоматыБолгарский перецЦедра цитрусовыхЗеленый чайАрбузФиолетовые ягодыКуркумаКакаоРыбаГранатСладкий картофельНатуральный кофеКрасное виноВиноградМасло оливыГуаваСемечкиМорковьСыр тофуВишня

Летом кожа особенно нуждается в бережном уходе — лучи нещадно «жарят». Кожа начинает быстрее стареть, обезвоживается, выглядит изможденной. Ультрафиолетовые лучи могут вызвать развитие рака кожи, поэтому нельзя долго находиться на солнце без специальных защитных средств. Не только косметические средства, но и дары природы — а именно, продукты питания, могут помочь защитить организм от вредного излучения!

Томаты

В томатах есть пигмент ликопин — это отличный антиоксидант. Он оберегает кожный покров от УФ-излучения и предотвращает развитие гиперплазии предстательной железы.

Болгарский перец

В его составе много каротиноидов. В организме они «трансформируются» в витамин А. Он препятствует разрушению клеток.

Цедра цитрусовых

Регулярное употребление цедры цитрусовых помогает коже противостоять ультрафиолету и снижает вероятность развития рака. Ее можно добавлять в салаты или десерты, подавать с мясом.

Зеленый чай Зеленый чай благоприятно влияет на состояние сердца и сосудов, повышает иммунитет, нормализует обменные процессы. Эпигалиокатехин, который есть в составе — мощнейший антиоксидант. Он защищает кожу от солнца и предотвращает обезвоживание.

Факт!

Доказано, что употребление двух чашек зленого чая в день снижает вероятность развития раковых образований на 30 — 35%.

Арбуз

Его мякоть — сильный антиоксидант. В составе находится ликопин. Возьмите за правило съедать несколько долек арбуза перед выходом на открытое солнце.

Фиолетовые ягоды

Все ягоды фиолетового и голубого оттенка содержат полезное вещество, сильнейшее натуральное соединение — антоцианы. Это природная SPF-защита. Добавляйте их в утреннюю овсянку или домашний творог.

Куркума

Корень куркумы — это отличный иммуномодулятор, который защищает кожный покров от старения. Такие же свойства имеет и молотая куркума.

Какао

Летом обязательно нужно пить какао. В нем содержится более 700 соединений, которые считаются антиоксидантами, — например, эпикатехин. После чашки какао коже будет легче противостоять палящему солнцу. В 50 граммов какао столько же антиоксидантов, сколько в пятнадцати стаканах сока апельсина!

Это интересно!

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что эпикатехин снижает вероятность развития многих заболеваний — в том числе, рака и диабета.

Омега-3 полиненасыщенные кислоты, входящие в состав рыбы, нейтрализуют действие свободных радикалов. Нужно съедать несколько порций в неделю или пить рыбий жир. Омега-3 кислоты защищают покров от УФ-излучения.

Гранат

Он содержит в несколько раз больше антиоксидантов, чем любой другой фрукт. Он активно борется с разрушительным влиянием УФ и защищает покров.

Сладкий картофель

Сладкий картофель содержит много бета-каротина — он защищает кожу от повреждений. А витамин А омолаживает и предупреждает преждевременное старение кожи. Если вы собираетесь на пляж, возьмите с собой печеный сладкий картофель.

Натуральный кофе

Кофе помогает противостоять влиянию ультрафиолета благодаря кофеину и полифенолам, которые есть в составе. Они предотвращают развитие злокачественных изменений.

Это интересно!

Американский институт по изучению рака провел исследования и доказал, что у людей, которые ежедневно выпивают 2—3 чашки натурального кофе, на 20% реже диагностируют меланому.

Красное вино

В красном вине содержатся флавоноиды — они препятствуют гибели клеток под воздействием ультрафиолета. Поэтому летом можно позволить себе бокал хорошего красного вина.

Виноград

Если вы негативно относитесь к алкоголю, замените бокал красного вина гроздью винограда. В его составе есть соединения, которые нейтрализуют действие ультрафиолета.

Масло оливы

Оливковое масло содержит сквален — это соединение, которое имеет антиоксидантные свойства и предотвращает гибель клеток под воздействием окислительных процессов. Поэтому легкий салат с оливковым маслом станет идеальным перекусом перед тем, как выйти на жаркое солнце.

Гуава

В составе этого фрукта много витамина С, который благоприятно влияет на состояние кожи. Он помогает бороться с воздействием УФ-лучей и продлевает молодость.

Важно помнить!

Ученые из Университета штата Орегон провели исследования, которые показали, что витамин С снижает вредное воздействие ультрафиолета на кожный покров. Поэтому летом важно следить за тем, чтобы в организм поступало достаточное количество витамина С.

Семечки

В их составе много витамина Е, который благоприятно влияет на кожу. Регулярное употребление семечек подсолнуха — профилактика развития опухолей. Но это калорийный продукт, поэтому злоупотреблять не стоит. Достаточно одной горсти семечек в день — тогда вы не получите лишние калории.

Морковь

Это «щит» от лучей солнца — в составе моркови есть ликопин, витамин С и бета-каротин. Это мощное сочетание защищает кожу изнутри и снижает вероятность развития рака. Молодая хрустящая морковь летом всегда должна быть в вашем холодильнике — это полезный перекус. Ценные вещества лучше усвоятся, если сочетать морковь с жирами.

Сыр тофу

В его составе ценный белок, который необходим для эластичности и упругости кожи. Регулярное употребление сыра тофу повышает тонус кожи, она становится более гладкой, эластичной, поэтому ей легче противостоять ультрафиолету.

Вишня

Сочная вишня отлично утоляет жажду в жаркий солнечный день. Она содержит полифенолы, которые защищают от рака, остеопороза, диабета. Антиоксиданты продлевают молодость и защищают от воздействия прямых лучей солнца.

Здоровой коже легче противостоять вредному влиянию солнца, поэтому уделяйте достаточно времени уходу за собой. Косметолог даст полезные советы и расскажет, какие процедуры нужны коже в летнее время.

Комментарий экспертаЕлизавета Киселева, эндокринолог и диетолог

Регулярный уход за собой — это очень важно. В летнее время недостаточно просто увлажнять кожу. Нужно позаботиться о том, чтобы солнце не разрушало кожный покров. Солнцезащитные средства и правильное питание — залог хорошего самочувствия. Есть ряд продуктов, которые помогут вашему организму противостоять ультрафиолету.

Летом обязательно нужно есть яркие фрукты и овощи. Они богаты антиоксидантами, которые благоприятно влияют на клетки. Лучше употреблять их в свежем виде — тогда все полезные вещества попадут в организм.

Летом на вашем столе должен быть лосось или другая жирная рыба. Витамин D и жирные кислоты предотвращают разрушение клеток из-за влияния УФ.

Источник антиоксидантов — черный шоколад. Он защищает кожу от вредных веществ, которые присутствуют в окружающей среде. Но шоколад должен быть натуральным с высоким содержанием какао — от 70%.

Защитит от солнца свежая зелень — в ее составе есть фолиевая кислота и антиоксиданты. Обязательно выпивайте хотя бы одну чашку зеленого чая в день — он замедляет процессы старения и предотвращает развитие онкологии.

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