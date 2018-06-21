Какие цельнозерновые крупы самые полезные и что из них приготовить?

Крупы советуют употреблять на ежедневной основе. Крупы нормализуют пищеварение, очищают организм и заряжают энергией. Однако в последнее время появились споры о том, что на самом деле крупы не так уж и полезны и даже могут навредить организму. Откуда появились такие разговоры и есть ли в них правда? Уверяем, что нет.

Крупы действительно влияют на здоровье самым благоприятным образом, однако нужно уметь их правильно выбирать. Противоречия появились из-за того, что многие не знают, что крупы бывают разные: очищенные и цельнозерновые. В итоге они выбирают для своего рациона не самые полезные виды. Очищенные крупы обработаны и лишены всех питательных веществ и заметно уступают цельнозерновым по составу и влиянию на организм.

Рассказываем о полезных свойствах цельнозерновых круп и их влиянии на организм, а также делимся подборкой из пяти самых полезных видов круп, которые обязательно должны присутствовать в вашем рационе.

Цельнозерновые крупы состоят из трех компонентов: зародыша, отрубей и эндосперма. Из очищенных круп некоторые из них удаляются. Они становятся мягче и готовятся быстрее, но при этом лишены всех полезных веществ.

В отличие от очищенных круп цельнозерновые сохраняют в своем составе все питательных вещества. В них в большом количестве содержатся витамины группы В, А, Е, железо, медь, цинк, магний, антиоксиданты, полезные жиры. Такой продукт укрепляет здоровье, повышает защитные силы организма, ускоряет обменные процессы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и благоприятно влияет на умственную деятельность.

Так, научные исследования показали, что ежедневное употребление 1-2 порций цельнозерновых круп снижает риск преждевременной смерти на 20%, а возникновения и развития рака на 23%.

Цельнозерновых круп существует большое множество. Все они полезны, так что выбирайте в супермаркете любую, но некоторые все же отличаются высокой концентрацией питательных веществ. Рассмотрим подробнее такие цельнозерновые крупы.

Просо — крупа, которая широко распространена в азиатских странах. Ее даже иногда называют «хлеб Востока». Любовь восточных народов к этой крупе вовсе не случайна.

Просо отличается высокой питательной ценностью и богатым составом. В крупе содержатся марганец, фосфор, магний, аминокислоты и другие полезные вещества. Так, в просе больше белка, чем в рисе — за это крупу обожают и вегетарианцы, так как растительный белок, содержащийся в просе, отлично усваивается организмом и заряжает энергией. Кроме того, регулярное употребление этой крупы нормализует давление, улучшает пищеварение и повышает защитные силы организма.

Пшенная каша с изюмом — привет из детства. Чтобы сделать ее еще вкуснее, добавьте в список ингредиентов творог.

Тщательно промыть пшено, выложить его в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения и варить на медленном огне около 15 минут. Слить воду.

В это время вскипятить молоко и добавить в кашу вместе с сахаром, соль и сливочным маслом. Накрыть крышкой и варить еще 15-20 минут.

Снять с плиты, добавить изюм и размятый вилкой творог. Тщательно перемешать.

Цельная пшеница — еще один полезный вид крупы, который обязательно должен присутствовать в рационе человека. Вещества, входящие в состав цельной пшеницы, являются главным строительным материалом для клеточной ткани. А еще в цельной пшенице содержится ценная клетчатка, которая позитивно влияет на работу пищеварительной системы и очищает кишечник. Калории, поступающие в организм из пшеницы, не откладываются на бедрах, а преобразуются в энергию.

Нет завтрака идеальнее, чем пшеничная каша с клюквой. С таким блюдом вам не потребуются никакие десерты.

В средней кастрюле смешайте воду и клюкву. Доведите до кипения и варите 10-15 минут.

Добавьте соль и сахар.

Постепенно всыпьте крупу, постоянно помешивая. Варите 5-10 минут.

Снимите кастрюлю с огня и дайте каше остыть до комнатной температуры. С помощью блендера взбейте кашу в пюре. Подавайте с молоком и любой начинкой по вашему выбору.

Киноа — известный суперфуд: это значит, что в составе этого продукта сконцентрированы полезные и питательные вещества. Киноа представляет собой полноценный источник растительного белка: он заряжает энергией и поставляет в организм строительный материал. Регулярное употребление этого продукта улучшает самочувствие, успокаивает нервную систему, избавляет от хронической усталости, а также нормализует работу желудка и кишечника и ускоряет обменные процессы.

Киноа гармонично сочетается с овощами и бобовыми. Используйте это, чтобы приготовить обед своей мечты.

Киноа отварите, следуя инструкции на упаковке.

Зеленый лук порубите, а кабачки нарежьте кубиками.

В миске смешайте киноа, кабачки, томаты черри, кукурузу, консервированную фасоль и зеленый лук.

Приправьте. Посолите.

Добавьте оливковое масло и белый винный уксус.

Аккуратно перемешайте и подавайте к столу.

Забудьте про белый обработанный рис, ведь есть коричневый рис, который опережает собрата по количеству питательных веществ в несколько раз. Да, коричневый рис чуть дольше готовится, но ради его полезных свойств можно и подождать. В продукте в больших количествах содержатся ценные минералы магний, селен и марганец. Они необходимы организму для крепкого иммунитета, здоровья нервной системы, активной работы мозга и быстрого метаболизма. А еще коричневый рис богат антиоксидантами и клетчаткой.

Попробуйте приготовить дикий рис с тыквой — это гастрономическое сочетание вас приятно удивит.

Очистить и нарезать лук-шалот. Обжарить его в глубокой сковороде на кунжутном масле вместе с рисом.

Тыкву нарезать кубиками, предварительно сняв кожуру. Добавить ее в сковороду одновременно с кипящей водой. Воды должно быть столько, чтобы полностью прикрыть все ингредиенты.

Уменьшить огонь, добавить тмин и тушить 20 минут, добавив немного воды, если это необходимо. В самом конце залить блюдо сливками, посолить и поперчить.

Овес повышает защитные силы организма и укрепляет иммунитет. Все дело в богатом составе этого продукта. В его составе присутствуют витамины А и Е, жирные кислоты, клетчатка, магний, фосфор, калий. Овес улучшает зрение, работу сердечно-сосудистой и нервной систем и ускоряет метаболизм. А еще овес полезен для почек и желчного пузыря, а также показан диабетикам, так как он нормализует уровень сахара в крови.

На самом деле, в этом рецепте вы можете изспользовать другие грибы, причем как свежие, так и сушеные.

Овес замочить на ночь и тщательно промыть перед приготовлением.

Лук-шалот почистить, мелко нарезать и смешать с нарезанной кубиками ветчиной.

Грибы нарезать ломтиками и обжарить в оливковом масле на медленном огне вместе ветчиной и луком, пока последний не станет мягким. Если вы используете замороженные грибы, их нужно предварительно отварить в отдельной кастрюле.

Добавить овес и бульон, посолить и поперчить. Довести до кипения и кипятить на медленном огне 50 минут, периодически помешивая.

По окончании этого времени блюдо будет все еще достаточно жидким, это нормально. Накрыть кастрюлю крышкой и дать блюду настояться 30 минут. Оставшаяся влага впитается. Перед подачей посыпать тертым сыром.