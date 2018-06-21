Ученые и студенты АлтГТУ участвуют в форуме «День сибирского поля — 2018»

Ученые и студенческая молодежь Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова принимают участие в Межрегиональном агропромышленном форуме «День сибирского поля — 2018».

Малые инновационные предприятия, факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта, институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ представили свои разработки и технологии для сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей отрасли.

Временно исполняющий губернатора Алтайского края Виктор Томенко , первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов познакомились с выставочной продукцией АлтГТУ. Ректор вуза Андрей Марков продемонстрировал в работе приборы для очистки воды и контроля содержания в них радиоактивных веществ и угостил функциональными продуктами, рецептуру которых разработали магистранты и аспиранты технического университета. Здесь можно попробовать хлеб с амарантовой крупкой, семенами льна и ядром подсолнечника, хлебцы из цельного проросшего зерна, сдобное печенье с амарантовой мукой, кексы с кедровой мукой, морковный мармелад и многое другое. Также институт АлтГТУ представил уникальную линейку напитков: морсов, ячменного киселя с морковью и вишней, пиво, произведенного на основе тыквы.

«Каждый такой проект имеет огромный потенциал: и производственный, и потребительский, — подчеркнул ректор АлтГТУ Андрей Марков. — Мы предлагаем использовать жмых различных масличных культур, в том числе жмых кедрового ореха предлагается включить в рецептуру при приготовлении хлебобулочных изделий, майонеза, различных белковых паст. Также мы предложили добавлять дикоросы при приготовлении мучных изделий и напитков и амарант при производстве кисломолочных продуктов».