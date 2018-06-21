Рецепт дня: салат с чечевицей и авокадо

452 calories

Салат с чечевицей и авокадо

Свежий микс салатов, заправленный маковым соусом, с бобами эдамаме, ростками подсолнуха, гуакамоле с чечевицей и обжаренными в фирменной панировке ресторана Fresh ломтиками авокадо. Салат с чечевицей и авокадо СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 452 ккал

Ингредиенты

Салат (романо, радичио, мангольд) 55 г Мята 5 г Ростки (подсолнечника) 10 г Фасоль (бобы эдамаме) 30 г Авокадо 70 г Кинза 5 г Петрушка 5 г Лайм 1 долька Авокадо 50 г Помидоры 10 г Лайм по вкусу Перец (острый чили) по вкусу Лук (белый) по вкусу Соль (морская) по вкусу Чечевица (отварная) 10 г Сироп (виноградный) 15 г Уксус (яблочный) 5 г Горчица (порошок) 1 г Лук (белый) 1 г Масло (растительное) 13 г Масло (кукурузное) 13 г Мак 2 г Соль (морская) по вкусу Соус (шрирача) 2 г Отруби (панировка с солью, чесноком и перцем) 50 г Подготовьте маковый дрессинг для салата, соединив виноградный сироп, яблочный уксус, горчичный порошок, белый лук, растительное и кукурузное масло, маковое семя, морскую соль и соус шрирача.

Подготовьте гуакамоле: разомните авокадо до состояния пюре, нарежьте на кубики томаты, добавьте сок лайма, соль, острый перец, лук по вкусу и заранее отваренную чечевицу.

Заправьте листья салата маковым дрессингом и выложите на тарелку.

Нарежьте кинзу и мяту и выложите на листья салата.

Выложите на микс салатов (ближе к середине тарелки) соус гуакамоле с чечевицей.

Выложите заранее пропаренные на 1-2 минуты бобы эдамаме.

Обваляйте авокадо в панировке. Обжарьте на гриле и выложите на тарелку.

Украсьте ростками подсолнечника и долькой лайма. Приятного аппетита!

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