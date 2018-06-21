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Специалисты не нашли в Казани нормальных сосисок
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Специалисты не нашли в Казани нормальных сосисок 

Казанский Портал 1 час назад
Специалисты остались недовольны всеми «молочными» сосисками, купленными в Казани. В их составе нашли то, что не было указано на этикетках.
В своеобразном «конкурсе» участвовали пять производителей: «Челны-мясо», «Елабужский мясоконсервный комбинат», «Сосновоборская», «РМ» и «Филеево». Их «молочные» сосиски проверили в лабораториях, и вот что было обнаружено:
«Челны-мясо»: фрагменты хрящевой ткани в незначительном количестве, в отдельных случаях соевый белковый продукт и крахмал, пищевые фосфаты;
«Елабужский мясоконсервный комбинат»: крахмал и соевый изолированный белок, пищевые фосфаты;
«Сосновоборская»: в отдельных случаях крахмал и соевый белковый продукт;
«РМ»: в незначительном количестве крахмал и соевый изолированный белок, в отдельных случаях камедь, пищевые фосфаты;
«Филеево»: фрагменты хрящевой ткани в незначительном количестве, крахмал и соевый изолированный белок, пищевые фосфаты.
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