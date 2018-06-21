Рецепт дня: Шоколадно-творожный мусс

Ну как же заядлому сладкоежке обойтись без шоколадных десертов? Этот легкий творожный мусс можно есть даже на ночь, ведь в нем содержится минимум калорий. Обязательно побалуйте себя, приготовив его!

Что понадобится:

100 г натурального йогурта

300 г обезжиренного творога

1,5 ст. л. какао

15 г желатина

подсластитель

30 г воды

1. Желатин залейте холодной водой на четверть часа (или следуйте инструкции на упаковке).

2. В глубокую чашу выложите йогурт, творог, какао и подсластитель по вкусу.

3. Блендером взбейте творожную массу. Желатин переложите в кастрюлю и прогрейте до растворения, после чего влейте в шоколадную массу.

4. Взбивайте крем миксером еще пару минут, после чего разложите мусс по креманкам и поставьте в холодильник на пару часов.

Чтобы разнообразить десерт и сделать его чуть более праздничным, выложите на дно креманок вишневое варенье или джем, а сверху посыпьте мусс тертым горьким шоколадом.