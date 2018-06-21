Секрет идеальной фигуры за три месяца

Советы для хорошей фигуры

Многие люди задаются вопросом — как прийти к идеальной фигуре за три месяца и сколько нужно заниматься? В холодное время года люди поправляются, так как обмен веществ становится медленнее, организму недостаточно витаминов. Это приводит к накоплению лишних килограммов, токсинам и плохому самочувствию.

Для того, чтобы укрепить организм и привести тело в форму, специалисты дают такие советы:

Следует употреблять в минимальных количествах мучную, жаренную и сладкую пищу.

Заниматься спортом желательно три раза в неделю.

Каждое утро стоит делать зарядку, что занимает максимум 30 минут.

Необходимо увеличить количество потребляемых витаминов: кушать фрукты и овощи.

Стоит отказаться от газированных напитков, и пить только чистую воду.

Прогулки на свежем воздухе — это всегда хорошо.

Приветствуются массажи и питательные обвёртывания.

Для тела часто используют макси, скрабы.

Важно отказаться от вредных привычек — бросить курить и употреблять алкогольные напитки.

Для похудения не стоит сидеть на диетах, которые только портят организм и дают временный эффект.

Если придерживаться вышеуказанных советов, то результат будет положительным. Лучше идти к цели медленно, но уверенно. Рекомендовано кушать по 3-4 раза в день, но не в больших количествах.

Программы питания для укрепления организма

Для того, чтобы привести в порядок свою фигуру, очень важно правильно питаться. Существуют такие правила приёма пищи:

Главное — это пить много воды, желательно более двух литров в день. Употреблять очищенную воду нужно перед приёмом пищи и между ними. Таким образом организм избавляется от токсинов.

Стоит заменить кофе и черный чай зелёным. Он выполняет тонизирующую функцию. В состав входит большое количество витаминов и микроэлементов, которые помогут убрать лишние килограммы. Рекомендуется пить без сахара, так как он и без него вкусный и имеет природный аромат. После семи дней употребления организм привыкает к зелёному чаю, и черный становится уже не нужным.

Многие люди любят пить чай вечером. Таким образом организм находится в тонизирующем состоянии, поэтому не сможет нормально отдохнуть. Стоит заменить чаепитие употреблением травяных настоек и отваров. Они выполняют успокаивающую функцию и помогут справиться со стрессом. К таким отварам относят мяту и ромашку.

В зимнее время года стоит принимать витамины. Фруктов в такое время практически нет. Но всегда есть лимон и грейпфрут. Также полезны овощи, из которых делают салаты. В день необходимо съедать один грейпфрут. В нём содержится много витамина С и йода, который помогает сжигать жиры.

Для правильного похудения стоит поменять свой рацион. Рекомендуется увеличить употребление овощей и фруктов, кушать морепродукты, заменить сахар на мёд.

Дополнительные меры для идеальной фигуры

Выделяют дополнительные правила для поддержания тела в хорошей форме:

В тёплое время года стоит чаще гулять на улице минимум час в день.

Пробежки способствуют сжиганию жиров.

Важен здоровый сон.

Спать в сутки необходимо как минимум восемь часов. В противном случае наш организм ослабевает.

Стоит уделять больше внимания физическим нагрузкам. Существуют единоборства и другие виды спорта, которыми занимаются в любую пору года.

Сегодня распространёнными считаются такие боевые искусства — фитбокс, бокс и кикбоксинг. Известный тренер в этом направлении — Марат Газзаев, который работает в фитнес-клубе Pride Club. Он утверждает, что при занятии такими видами спорта функционируют все группы мышц, человек становится ловким, сильным и выносливым, движения правильно скоординированы.

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Укрепляется не только мышечная масса человека, но и характер. При занятиях учитываются все особенности человека, и разрабатываются индивидуальные программы питания и тренировок. При правильном выполнении результат будет виден уже через три месяца. Для новичков приветствуются посещения три раза в неделю, затем следует увеличивать нагрузку.

Эффективными считаются персональные тренировки, так как тренер следит за выполнением движений, за физическими и техническими показателями, контролирует сам процесс. Полезны и занятия в группах, так как в парах возможно отработать приёмы.

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