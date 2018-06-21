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Сколько стоит золотой попкорн для миллионеров
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Сколько стоит золотой попкорн для миллионеров 

Рамблер 2 часа назад
Как вы думаете, что едят богатые люди? Возможно, некоторые миллионеры и отдают предпочтение простым блюдам, но есть и те, кто выбирает только изысканные яства.
1. Жареный сыр — привычная закуска, для готовки которой не требуется много времени. Однако в нью-йоркском ресторане Serendipity III подают жареный сыр за 214 долларов. А всё потому, что готовят блюда из французского хлеба «Пульман», пропитанного шампанским, пищевого золота, сыр сорта «Качокавала Подолика» и масло с белыми трюфелями. В качестве дополнения идёт суп с лобстерами.
2. Попкорн — спутник всех кинозрителей. Но если вы хотите сходить в кино, как миллионер, подготовьте приличную сумму. Попкорн от Berco’s. Эта компания выпускает попкорн, который стоит неслыханных денег: одна штучка обойдётся в пять долларов, а коробочка — 250! Делают этот попкорн из органического сахара, масла и ванили «бурбон» с покрытием из золота.
3. Как насчёт перекуса пиццей? Но не простой, а, разумеется, миллионерской. Её делают из отстоянного в течение двух суток теста, в которое добавлены лобстеры. Затем на пласт теста кладут трюфели, икру, сыр «Стилтон» и листочки золота. К оплате — 2 000 долларов.
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