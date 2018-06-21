5 вкусных способов сделать хумус

Хумус испокон веков был блюдом восточной и средиземноморской кухни, но сегодня стал популярен и у нас. Подаётся он как холодная закуска или соус — с лавашом или лепешкой. Любители утверждают, что хорошего хумуса много не бывает и его можно есть без остановки. Эти пять рецептов помогут сделать хумус дома.

Рецепт классического хумуса

Ингредиенты:

Вареный нут — 1 чашка; Тахини — 1/3 чашки Лимонный сок — 1/3 чашки Чеснок — 3 зубчика Измельченный чеснок — 1 столовая ложка Оливковое масло — 5 столовых ложек Красный перец — 2 чайные ложки (по желанию)

Процесс:

Измельчите 3 зубчика чеснока. Смешайте все ингредиенты, кроме оливкового масла и красного перца, в кухонном комбайне. Измельчать до превращения в пюре. Хумус можно разбавлять водой, если он получился слишком густым. Хумус должен представлять собой кремообразную массу, но тут все зависит исключительно от вашего вкуса. Подавать хумус лучше всего с питой, овощами, морковью или сельдереем. Вкусовой добавкой станут чеснок, соль, петрушка, тмин и порошок чили.

Средиземноморский хумус с белой фасолью

Подмена понятий при производстве хумуса происходит очень легко и интересно. Вот и итальянцы не смогли пройти мимо такой возможности и часто готовят подобие хумуса, но с основой из белой фасоли.

Ингредиенты: 4 чашки белой фасоли; Перец; Тимьян; 1 столовая ложка семян фенхеля; 1 чашка обжаренного чеснока; 2 столовые ложки укропа; Оливковое масло; Соль и перец;

Процесс: В большой кастрюле замочите бобы на одну ночь. На следующий день сварите в овощном бульоне и процедите. Используя кухонный комбайн, измельчите фасоль до состояния крема, постепенно добавляя оливковое масло и остальные ингредиенты. Заправьте солью и перцем. Подавать с гренками и чесночным соусом.

Мятный хумус из консервированных бобов

Шеф-повар Фабио Вивиани придумал этот рецепт для одного их своих ресторанов и он мгновенно разлетелся по миру, благодаря своей простоте и вкусу.

Ингредиенты: 1 чайная ложка соды; 2,5 чашки консервированных бобов; 1 чашка консервированного нута; 1/2 стакана тертого сыра Грана Падано; 2 зубчика чеснока; 1/2 чашки оливкового масла; 3 столовые ложки свежих листьев мяты;

Процесс:

Растворите соду в подсоленной воде и доведите до кипения. Выложите туда бобы и варите в течение пяти минут. Слейте воду и добавьте в кастрюлю остальные ингредиенты. Взбейте с помощью блендера и поставьте в холодильник охладиться.

Хумус с обжаренным красным перцем

Вообще, хумус без красного перца в самом Израиле и ближайшем Средиземноморье является дурным тоном. Добавить немного остроты и, к тому же, сделать хумус полезнее никогда не будет лишним. Обжаренный красный перец добавит хумусу не только вкуса, но и цвета. Но есть нюанс — такой хумус нужно готовить за сутки до того, как вы поставите его на стол.

Ингредиенты:

1 чашка вареного нута; 2 зубчика чеснока; Лимонный сок; ½ чашки тахини; Обжаренный красный перец; Сушеная зелень; Оливковое масло;

Процесс:

Красный стручковый перец тщательно промыть и смазать оливковым маслом. Порезать и обжаривать до румяной поверхности. Перец можно приготовить и на гриле — это придаст блюду приятный дымный оттенок. Все ингредиенты, кроме сушеного базилика и обжаренного перца, измельчить в кухонном комбайне, после чего добавить базилик и обжаренный перец.

Свекольный хумус

Устали от типичного хумуса? Попробуйте приготовить его самостоятельно, да так, чтобы радовал глаз. Рецепт свекольного хумуса почти полностью воспроизводит обычный, с тем исключением, что в массу при измельчении добавляется отварная свекла.