Как приготовить ароматный суп-гуляш

Венгерский мясной хит, суп-гуляш с томленой говядиной — идеальное блюдо, которое сочетает в себе и первое, и второе. Лучше его готовить по всем правилам: с луком, мясистым перцем, картошкой и густой томатной пастой. Чтобы сытно и погуще! Вот рецепт бренд-шефа Pesto Cafe Евгения Цветкова, и здесь все как надо.

Рецепт

Ингредиенты:

250 г. моркови 360 г. лука репчатого 40 г. паприки молотой 120 г. масла растительного 50 г. чеснока 400 г. перца болгарского 3 литра бульона говяжего 900 г. картофеля 2 г. лаврового листа 170 г. томатной базы Соль мелкая по вкусу

Приготовление:

Морковь и репчатый лук нарезать кубиком со стороной около 1 см. Чеснок нарезать поперек на пластины толщиной 0,2 см. Болгарский перец нарезать квадратами со стороной 1,5 см. Картофель нарезать кубиком со стороной 1,5 см.

В кастрюле в разогретое растительное масло выложить морковь и репчатый лук, посыпать сухой паприкой, перемешать и обжаривать до полуготовности и образования светло-золотистого колера. Добавить в кастрюлю пластины чеснока, слегка обжарить. Положить болгарский перец и обжарить до полуготовности. Влить говяжий бульон, полученный при приготовлении мяса на гуляш. Довести до кипения, посолить, положить картофель и лавровый лист. Варить суп на среднем огне при тихом кипении до готовности овощей.

Влить томатную базу, довести суп до кипения и снять с плиты. Для приготовления 1 порции налить в тарелку 300 г супа-гуляша, в центр тарелки положить 90 г отварной говядины. Посыпать блюдо черным свежемолотым перцем и украсить порванными вручную листьями петрушки.