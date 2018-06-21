Ещё
Как приготовить ароматный суп-гуляш
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как приготовить ароматный суп-гуляш 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Венгерский мясной хит, суп-гуляш с томленой говядиной — идеальное блюдо, которое сочетает в себе и первое, и второе. Лучше его готовить по всем правилам: с луком, мясистым перцем, картошкой и густой томатной пастой. Чтобы сытно и погуще! Вот рецепт бренд-шефа Pesto Cafe Евгения Цветкова, и здесь все как надо.
Рецепт
Ингредиенты:
250 г. моркови 360 г. лука репчатого 40 г. паприки молотой 120 г. масла растительного 50 г. чеснока 400 г. перца болгарского 3 литра бульона говяжего 900 г. картофеля 2 г. лаврового листа 170 г. томатной базы Соль мелкая по вкусу
Приготовление:
Морковь и репчатый лук нарезать кубиком со стороной около 1 см. Чеснок нарезать поперек на пластины толщиной 0,2 см. Болгарский перец нарезать квадратами со стороной 1,5 см. Картофель нарезать кубиком со стороной 1,5 см.
В кастрюле в разогретое растительное масло выложить морковь и репчатый лук, посыпать сухой паприкой, перемешать и обжаривать до полуготовности и образования светло-золотистого колера. Добавить в кастрюлю пластины чеснока, слегка обжарить. Положить болгарский перец и обжарить до полуготовности. Влить говяжий бульон, полученный при приготовлении мяса на гуляш. Довести до кипения, посолить, положить картофель и лавровый лист. Варить суп на среднем огне при тихом кипении до готовности овощей.
Влить томатную базу, довести суп до кипения и снять с плиты. Для приготовления 1 порции налить в тарелку 300 г супа-гуляша, в центр тарелки положить 90 г отварной говядины. Посыпать блюдо черным свежемолотым перцем и украсить порванными вручную листьями петрушки.
Steaklovers.ru: последние новости
8 вкусных причин полюбить мексиканскую кухню Продукты, которые нельзя есть сырыми Хитрости, с которыми борщ станет настоящим шедевром
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Застал с другим»: Шнуров устал от загулов жены12
Дуа Липа вышла в свет без белья5
Меган Маркл ждет близнецов23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума7
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать68
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение