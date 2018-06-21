Рецепты здоровья: лечебные свойства ягод земляники 

Ароматные спелые ягоды земляники просятся в корзинку. Мы с удовольствием собираем и едим их, не особо задумываясь о полезных свойствах — просто вкусно! А ведь как многие дары природы, земляника — превосходный лекарь.
Спелая земляника просится в корзинку
Ягодами лесной земляники народная медицина лечит анемию, заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, подагру, атеросклероз, мочекаменную и желчнокаменную болезни, кожные сыпи, авитаминозы и другие недуги. Несомненную пользу здоровью принесет употребление свежих ягод (в сезон рекомендуется ежедневно съедать не менее 1 стакана земляники в день), а для приготовления целебных настоев, отваров и травяных сборов с земляникой спелые ягоды необходимо высушить: сперва подвялить при температуре +35 градусов, а затем досушить при +60…+65 градусах.
Земляника лесная при анемии
Смешать взятые поровну сушеные ягоды земляники лесной и плоды шиповника коричного. 10 г смеси залить 1 стаканом кипятка и нагревать на водяной бане в течение 15 минут. Затем настаивать под крышкой 45 минут, процедить, отжать сырье, долить кипяченой воды до первоначального объема. Принимать 2 раза в день по 1/3 стакана.
Сбор с земляникой от атеросклероза
Смешать сушеные измельченные ягоды земляники лесной, аронии черноплодной и плоды боярышника кроваво-красного, взятые поровну. 2 ст.ложки сбора залить 0,5 л кипятка и нагревать на кипящей водяной бане в течение получаса. Настаивать в течение 10 минут, процедить, долить кипяченой воды до первоначального объема. Принимать 3-4 раза в день по 0,5 стакана.
Земляника лесная при желчнокаменной болезни
1 ст.ложку смеси сушеных измельченных листьев и ягод земляники лесной залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Принимать 3 раза в день по 1/3 стакана.
Витаминный чай с земляникой
Смешать взятое поровну сушеное измельченное сырье:
ягоды земляники лесной;
ягоды рябины обыкновенной;
плоды шиповника;
листья черной смородины;
листья облепихи крушиновидной;
листья березы повислой;
листья яблони;
листья вишни;
листья сливы;
траву мелиссы лекарственной.
1 ст.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа. Принимать 3-4 раза в день по 1 стакану с добавлением меда для повышения иммунитета, а также при атеросклерозе и остеохондрозе.
Травяной чай с земляникой от авитаминоза
Тщательно перемешать взятое в равных частях сушеное измельченное растительное сырье:
листья и ягоды земляники лесной;
почки, листья и ягоды черной смородины;
ягоды рябины обыкновенной;
траву мяты перечной;
траву душицы обыкновенной;
траву зверобоя продырявленного;
соцветия малины обыкновенной.
Полученную смесь заваривать как чай (1-2 ч.ложки на стакан кипятка) и пить 3 раза в день по 1 стакану. Также вам может быть интересна публикация:
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