Рецепты здоровья: лечебные свойства ягод земляники

Ароматные спелые ягоды земляники просятся в корзинку. Мы с удовольствием собираем и едим их, не особо задумываясь о полезных свойствах — просто вкусно! А ведь как многие дары природы, земляника — превосходный лекарь.

Спелая земляника просится в корзинку

Ягодами лесной земляники народная медицина лечит анемию, заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, подагру, атеросклероз, мочекаменную и желчнокаменную болезни, кожные сыпи, авитаминозы и другие недуги. Несомненную пользу здоровью принесет употребление свежих ягод (в сезон рекомендуется ежедневно съедать не менее 1 стакана земляники в день), а для приготовления целебных настоев, отваров и травяных сборов с земляникой спелые ягоды необходимо высушить: сперва подвялить при температуре +35 градусов, а затем досушить при +60…+65 градусах.

Земляника лесная при анемии

Смешать взятые поровну сушеные ягоды земляники лесной и плоды шиповника коричного. 10 г смеси залить 1 стаканом кипятка и нагревать на водяной бане в течение 15 минут. Затем настаивать под крышкой 45 минут, процедить, отжать сырье, долить кипяченой воды до первоначального объема. Принимать 2 раза в день по 1/3 стакана.

Сбор с земляникой от атеросклероза

Смешать сушеные измельченные ягоды земляники лесной, аронии черноплодной и плоды боярышника кроваво-красного, взятые поровну. 2 ст.ложки сбора залить 0,5 л кипятка и нагревать на кипящей водяной бане в течение получаса. Настаивать в течение 10 минут, процедить, долить кипяченой воды до первоначального объема. Принимать 3-4 раза в день по 0,5 стакана.

Земляника лесная при желчнокаменной болезни

1 ст.ложку смеси сушеных измельченных листьев и ягод земляники лесной залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Принимать 3 раза в день по 1/3 стакана.

Витаминный чай с земляникой

Смешать взятое поровну сушеное измельченное сырье:

ягоды земляники лесной;

ягоды рябины обыкновенной;

плоды шиповника;

листья черной смородины;

листья облепихи крушиновидной;

листья березы повислой;

листья яблони;

листья вишни;

листья сливы;

траву мелиссы лекарственной.

1 ст.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа. Принимать 3-4 раза в день по 1 стакану с добавлением меда для повышения иммунитета, а также при атеросклерозе и остеохондрозе.

Травяной чай с земляникой от авитаминоза

Тщательно перемешать взятое в равных частях сушеное измельченное растительное сырье:

листья и ягоды земляники лесной;

почки, листья и ягоды черной смородины;

ягоды рябины обыкновенной;

траву мяты перечной;

траву душицы обыкновенной;

траву зверобоя продырявленного;

соцветия малины обыкновенной.

Полученную смесь заваривать как чай (1-2 ч.ложки на стакан кипятка) и пить 3 раза в день по 1 стакану. Также вам может быть интересна публикация:

Рецепты здоровья: лечебные свойства листьев земляники