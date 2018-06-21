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Стало известно, как укрепляют здоровье семена фенхеля
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Стало известно, как укрепляют здоровье семена фенхеля 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Всё больше россиян включают в свою диету семена фенхеля, поскольку информация об их полезных свойствах становится широко доступной. Эксперты в области здорового питания из Нидерландов назвали 4 основных качества, которые делают эти семена особенно ценными для здоровья. Начать следует с того, что семена фенхеля способствуют улучшению всех стадий пищеварения и снижению воспалительных процессов в желудке. Это очень важно, так как большое число самых разных проблем со здоровьем вызывается именно воспалительными процессами. Чем ниже их уровень, тем более корректно проходит процесс абсорбции нутриентов, получаемых организмом от различных продуктов питания. Семена фенхеля уникальны еще и тем, что они подходят представителям всех возрастных групп, начиная от младенцев и заканчивая пенсионерами. Особенно полезны эти семена для людей, которые сталкиваются с частыми приступами метеоризма. С помощью семян фенхеля они смогут вывести избыточное количество газов из желудка. Фенхель считается превосходным источником пищевых волокон, что идет на пользу пищеварению и сохраняет длительное ощущение сытости. Кроме того, его семена способствуют стабилизации уровня холестерина в крови на здоровых показателях. Наконец, нельзя забывать о том, что семена фенхеля — это богатейший источник калия. Данный компонент в питании очень полезен для снижения повышенного артериального давления. Так что почаще используйте фенхель в приготовление разных блюд, и вы обязательно заметите, как это повлияет на ваше самочувствие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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