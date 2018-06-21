Чем грозит России «пальмовое цунами»

СМИ бьют тревогу: Россию затопило пальмовое масло: только за первый квартал 2018 года в страну ввезли его почти 270 тысяч тонн. Это на 36% больше, чем за тот же период прошлого года.

По прогнозам, к концу 2018 года импорт пальмового масла достигнет миллиона тонн (это 1/80 мирового производства этого продукта).

Это значит, что на каждого россиянина приходится в год около 7 кг пальмового масла.

В медийном пространстве почти неоспоримым считается, что «пальмовое цунами», которое накатывает на Россию, сравнимо с ущербом, наносимым здоровью нации курением.

Но если власти России солидарны с усилиями ВОЗ по ограничению табакокурения, то рекомендации той же ВОЗ — к 2023 году полностью избавить человечество от употребления искусственных трансжиров и пищевых заменителей — правительство РФ пропускает мимо ушей.

Опасения эти зиждятся на сведениях о том, что пальмовое масло запрещено как пищевой ингредиент в ЕС , США и ряде других стран мира как мощный канцероген и провокатор сердечно-сосудистых заболеваний. Если его и используют там, то в качестве присадки к автомобильному топливу, но никак не в пищевых целях.

Какое низкое коварство

Некоторые эксперты опасаются, что пальмовое масло более коварно, чем кажется на первый взгляд.

От его употребления человек может в краткосрочной перспективе и не замечать каких-то негативных изменений в организме. Но эти изменения скажутся на его будущих детях. А точнее — на их отсутствии. Такие эксперты утверждают, что заменители натуральных продуктов ведут к мужскому бесплодию.

Содержащееся в пальмовом масле вещество 3-MCPD легко проникает в мужские половые клетки, повреждая сперматозоиды и приводя к бесплодию, предупреждают они.

И именно с этой целью — депопулировать Россию без единого выстрела — пальмовое масло завозится в страну танкерами, бьют тревогу борцы с пальмовым маслом.

Исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев называет подобные утверждения фантазиями медийщиков, которые, в свою очередь, подогреваются конкурентами импортеров пальмового масла.

В действительности же, пальмовое масло, применяемое в качестве кондитерского жира, просто не может быть заменено никаким иным продуктом, утверждает он.

Его технические параметры уникальны по кондитерским и органолептическим свойствам. Оно не имеет вкуса и запаха, поэтому идеально как базовый ингредиент и как заменитель молочного жира. Например, детское питание без пальмового масла вообще невозможно изготовить, так как в нем содержатся те же компоненты, в частности пальмитиновая кислота, что и в грудном молоке, — сказал он «Ридусу» . Картина пальмовым маслом

Ужасная картина, которую рисуют российские медиа о пальмовом масле, распространяются в рамках недобросовестной конкурентной борьбы, считате Мальцев: такими конкурентами импортеров «пальмового сырья», по его словам, являются поставщики готовых растительных жиров — в том числе тех, в состав которых пальмовое же масло входит.

Тем не менее, производители пищевой продукции на территории России часто словно стесняются указывать, что в их изделиях содержится пальмовое масло, пряча это «страшное» название за безликим термином «растительные жиры».

Но в этом нет ничего противозаконного, говорит эксперт.

Существующие техрегламенты определяют требования к каждому виду растительного масла, будь то пальмовое, подсолнечное, рапсовое или соевое. Но из-за того, что вокруг пальмового масла создан мощный негативный фон, некоторые производители в самом деле пытаются уходить от указания на его наличие в продукции, — объясняет он.

По словам Мальцева, к числу страшилок относятся и утверждения о стремительном росте импорта пальмового масла из стран Юго-восточной Азии в РФ. Те, кто говорит о его «девятом вале», просто берут за основу неверную базу, что и создает впечатление огромного скачка во ввозе «пальмы», поясняет он.

В текущем году мы ожидаем, что импорт пальмового масла в Россию будет как и в прошлом, на уровне 900 тысяч тонн. Рост импорта в первом квартале этого года — это рост в основном на фоне его снижения в первом квартале прошлого. Если смотреть на многолетнюю статистику, то вы увидите, что объемы импорта плавают примерно вокруг этой цифры незначительно, плюс-минус 70 тысяч тонн в месяц. Если и происходит плавный рост импорта «пальмы», так это потому, что Россия увеличивает экспорт готовой кондитерской и жировой продукции в страны ЕАЭС , а не из-за роста внутреннего потребления, — утверждает Мальцев. Накатило

Информационный «накат» на пальмовое масло спровоцирован рядом российских компаний, которые видят в поставщиках сырья своих конкурентов, соглашается глава Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова

Я не могу назвать эти компании, потому что на нашем рынке все друг друга знают, и тыкать кому-то в лицо было бы неэтично. Скажу только, что это — импортеры из стран Европы, в продукции которых уже содержится пальмовое масло. И те компании, которые привозят в Россию масло как сырье, перебивают им оптовых закупщиков, — объяснила она «Ридусу» причины «антипальмовой» кампании.

Пальмовому маслу «достается» не совсем уж незаслуженно, однако преувеличивать его «смертоносные» свойства тоже ненаучно, рассуждает специалист Центра рационального питания Metabolic Coaching, диетолог Анна Коробкина.

Научная правда такова, что полезных для здоровья масел не существует в природе. Какие-то из них менее вредны, какие-то более, но именно так: из того, что пальмовое масло вреднее других, не вытекает, что прочие масла полезнее, — сказала она «Ридусу».

Что растительные масла (оливковое, рапсовое и прочие) — не содержат главного виновника артеросклероза холестерин, которым богато масло сливочное — это диетологический миф, подчеркивает диетолог. Это же заблуждение касается и Омеги-3 — полезной жирной кислоты, которая в основном содержится в рыбе и морепродуктах, но растительные масла претендуют на содержание этого вещества незаслуженно. А с растительными маслами мы потребляем преимущественно Омегу-6 и Омегу-9, которые провоцируют образование артеросклеротических бляшек.

Предубеждение относительно конкретно пальмового масла происходит из-за того, что оно сравнительно дешевое по сравнению с другими видами масел, применяемых в пищевой промышленности, а в общественном сознании «дешевое не может быть хорошим», говорит Коробкина.

Посвященные в технологию пищевого производства специалисты знают, что масло, которое добавляют в салаты в свежем виде, и то же самое масло, которое используют в процессе термической обработки, имеет совершенно разные конечные свойства. Любое масло при нагревании становится канцерогенным. Пальмовое, возможно, становится канцерогенным немного сильнее, чем другие масла — но не настолько, чтобы предавать его анафеме. Вот почему диетологи советуют отказаться от жареной пищи вообще, независимо оттого, на каком масле жарка производится, — заключает диетолог.