Диетолог рассказала, насколько эффективна «военная диета»

В сети набирает популярность так называемая «военная диета». По ее правилам, нужно в течение трех дней есть только мясо, тунец, вареные яйца, грейпфрут и сельдерей, а из напитков — черный кофе и чай. Как обещают авторы этой диеты, можно потерять примерно пять килограммов меньше чем за неделю. Диетолог Елена Соломатина объяснила «ВМ», насколько результативны эти методы.

Как отмечает эксперт, нет необходимых указаний, в каких количествах употреблять предлагаемую пищу. Но сами продукты вполне подходящие.

— В диете не предлагается никаких сладостей, а также ягод, фруктов или соков, не говоря уж о каких-то десертах, булочках и прочего. Это правильно, — сказала Соломатина. — Кроме того, нет жирных продуктов — как насыщенных, так и ненасыщенных.

По ее словам, эти способы похудения носят только временный положительный эффект, поскольку недополучение жиров все равно чревато негативными последствиями.

Похудеть до пяти килограммов за неделю с помощью этой диеты вполне возможно. Но диетолог обращает внимание, что смысл также имеет изначальный вес человека, который на нее «садится». Тем, у кого веса больше, похудеть будет легче, чем людям с более низким весом, потому что у стройных процент потери веса понизится и это скажется на организме.

— Тунца я бы посоветовала выбирать молодого, — продолжает эксперт. — Эта рыба живет очень долго и может вырастать до больших размеров (чем больше тунец, тем он старше). «Старый» тунец содержит значительно больше солей тяжелых металлов, чем «молодой». Кроме того, он, к сожалению, сейчас плавает в не совсем экологически чистых водах. Поэтому с тунцом я рекомендую быть внимательными.

Также Елена Соломатина акцентирует внимание на выборе напитков. Черный кофе — довольно кислотный, его можно употреблять не больше четырех чашек в день. А людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и вовсе не стоит его пить.

— Я бы сказала, кофе и чай — это не совсем питье. Организм воспринимает их как еду, а для утоления жажды наилучшим образом подходит простая вода, — говорит диетолог. — Конечно, очень много жидкости содержится в сельдерее и в грейпфруте. Но если мы хотим постройнеть, нельзя отказываться от воды, как предлагают авторы этой диеты. Ведь процесс похудения всегда происходит именно с участием Н2О.

«Военная» диета вызывала бы сильные сомнения, не будь в ней сельдерея и грейпфрута. Это щелочные продукты, которые поддерживают в организме кислотно-щелочной баланс и способствуют сбрасыванию лишнего веса.

— Авторы еще не указали, какое мясо употреблять, — добавляет Соломатина. — Если на ночь наедаться бараниной и свининой, то это вряд ли поможет похудеть, а наоборот нанесет организму очень серьезный вред. Вот тунец — это тоже мясо, только морское. И он содержит полиненасыщенные кислоты.

Подытоживая, диетолог отмечает, что диета — не совсем сбалансированная. Она хорошо подойдет, если вы хотите быстро похудеть для какого-либо «выхода в свет».

— На самом деле, диета не самая эффективная, — заключила Елена Соломатина. — Объемы жидкости в организме человека, конечно, уменьшаться, а затем все вернется на круги своя — вес будет набираться. Получится похудеть ненадолго.

Кстати — а почему диета называется «военной»?

Сами авторы диеты неизвестны. Она получила распространение в Америке и называлась «Military Diet». Это название указывает, что ее якобы изобрели военные, чтобы помочь похудеть тем, кому это необходимо по долгу службы. Но данных о том, что это как-то связано с армией, нет. Кроме того, Елена Соломатина также отметила неясность происхождения как самой диеты, так и ее наименования.