Рецепты здоровья: иван-чай при болезнях желудка и кишечника

Трава иван-чая, или кипрея узколистного, обладает сильным противовоспалительным, а также обволакивающим, успокаивающим и спазмолитическим действием, что позволяет эффективно применять его при лечении желудочно-кишечных расстройств, гастритов, колитов, энтероколитов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Иван-чай, или кипрей узколистный, эффективен при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта

Лекарственное сырье заготавливают во время цветения и сушат под навесом или в хорошо проветриваемом помещении; летом очень полезно использовать свежую траву. Тем, кто готовит копорский чай из листьев кипрея, следует обратить внимание: для применения сырья в лечебных целях проводить ферментацию не нужно.

Отвар свежих листьев и цветков

3 ст.ложки

свежих

измельченных листьев и цветков иван-чая залить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне в течение 5 минут, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Пить теплым 3 раза в день до еды по 0,5 стакана при гастритах и энтероколитах; при воспалении толстого кишечника этот отвар также применяется в виде микроклизм. В зимнее время свежее сырье можно заменить сушеным.

Чай из цветков для профилактики обострений гастрита

Тем, кто страдает гастритом, полезно добавлять сушеные цветки кипрея к крупнолистовому черному чаю (1:1), заваривать эту смесь и пить для профилактики обострений заболевания (особенно осенью и весной). Летом вместо чая рекомендуется заваривать свежие цветки кипрея.

Настой травы иван-чая 10 г сушеной измельченной травы залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать как противовоспалительное средство при желудочно-кишечных заболеваниях 3 раза в день по 1 ст.ложке. Если настой применяется в качестве обволакивающего средства (при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, колитах), процеживать его не нужно. О полезных свойствах растения и его использовании читайте также в публикациях:

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