Лето — сезон рагу. Рецепты для сытного обеда и полезного ужина

Овощное рагу — лёгкое в приготовлении, полезное всем независимо от возраста и состояния здоровья блюдо. Вариаций его множество, сочетаний продуктов масса. Рецепты для семейного обеда и вкусного ужина в материале «АиФ-Челябинск».

Рагу без мяса

Рагу бывает вегетарианское и мясное. Этот рецепт для тех, кто предпочитает овощи мясу или приверженец раздельного питания.

Кабачок — 1 шт., Лук репчатый — 1 шт., Картофель — 6-7 шт., Помидоры — 3-4 шт., Чеснок — 4-5 зубчиков, Растительное масло — 4 ст. л., Соль и специи по вкусу

Овощи помыть. Морковь натереть на крупной тёрке, лук мелко порезать. Кабачок и картофель порезать кубиками. Перец измельчить соломкой.

Разогреть казан с растительным маслом. Обжарить лук до прозрачности. К луку добавить морковь. Тушить 7 минут на слабом огне. В казан добавить кабачок, картофель и перец одновременно. Тушить около получаса, помешивая, на слабом огне до готовности картофеля. После чего следует добавить измельченный помидор и мелко порезанный чеснок, а также специи и соль. Тушить еще 7 минут. Для полной готовности рагу должно еще настояться около часа. Подавать на стол, предварительно украсив зеленью.

Французское рагу

Предприимчивые французы придумали для овощного рагу несколько схожих названий. Если вы собираетесь приготовить французский рататуй — то это будет рагу с кабачками, а если рататоли — то с баклажаном.

Лук — 2 шт, Перец сладкий — 2шт., Баклажан -2 шт., Бульон или вода — 150 мл., Растительное масло — 3ст. л., Помидоры — 4 шт., Базилик, укроп, соль и специи по вкусу

Овощи помыть, почистить. Баклажан порезать кубиками и положить вымачиваться в солёную воду на 15 минут. После чего воду нужно слить. Лук мелко порезать и пассировать на растительном масле, добавить баклажан и тушить 10 минут. Порезать помидоры и добавить их в казан. Добавить бульон или воду и тушить под закрытой крышкой 20 минут. Посолить, добавить измельченный чеснок и специи.

Перед подачей рекомендуется украсить блюдо зеленью и сыром. Такое рагу отлично сочетается с гарнирами из риса или макарон.

Запеченное рагу с курицей

Куриные бедрышки — 4 шт. (или одна куриная грудка), Баклажан — 1 шт., Кабачок — 1 шт., Перец болгарский — 2 шт., Картофель — 3 шт., Помидоры — 2 шт., Лук репчатый— 1 шт., Чеснок — 3 зубчика, Масло растительное — 4 ст. л., Петрушка, базилик, укроп, соль и специи — по вкусу

Овощи помыть и почистить. Баклажан и картофель нарезать кубиками, вымочить в соленой воде 15 минут. Кабачок и перец порезать крупно. Морковь нарезать кружочками. Измельчить лук, чеснок и зелень. Все порезанные овощи и зелень перемешать в отдельной посуде. Добавить соль и специи. На противень равномерно выложить порезанную куриную грудку или цельные куриные бедрышки. Мясо укрыть ровным слоем овощей. Запекать в духовке 30 минут. За несколько минут до готовности сверху на противень выложить кусочки крупно порезанных помидоров. Запекать еще 10 минут. Готовые овощи должны быть мягкими, но не разваливаться.

Рагу в горшочках

Свинина — 700 г, Картофель — 5 шт., Лук — 1 шт., Морковь — 1 шт., Перец болгарский — 1-2 шт., Помидоры — 2-3 шт., Сметана — 200 г, Сыр — 200 г, Перец черный, соль, зелень — по вкусу.

Мясо порезать небольшими кусочками, посолить, поперчить, оставить мариноваться минут на 30.

Подготовить овощи: картофель очистить и нарезать небольшими кубиками, лук измельчить, морковь натереть на крупной терке, перец нарезать небольшими кубиками или брусочками, а помидоры нарезать полукольцами.

Выложить всё в горшочки слоями: на самое дно положить картофель, чуть посолить и смазать немного сметаной или майонезом. Далее слой моркови и болгарского перца. Потом помидоры. Посолить и уложить слой лука. Сверху выложить маринованное мясо и хорошо смазать сметаной. Добавить немного воды и запекать при температуре 220 градусов 30-35 минут с закрытыми крышками. Затем снять крышки и присыпать тертым сыром, отправить горшочки без крышек обратно в духовку на 30 минут.

Рагу с капустой в рукаве

Картофель — 500 гр., Капуста — 100 гр., Куриные окорочка — 2-3 шт., Томатная паста — 2 ст. л., Морковь — 1 шт., Лук — 1 шт., Петрушка, растительное масло, соль и специи.

Картофель помыть и почистить, крупно порезать. Капусту нашинковать, лук и морковь порезать кружочками. Мясо порезать на кусочки средних размеров 3-5 см, смешать с овощами и зеленью. Соединить все ингредиенты в одной миске и хорошо вымешать. Выложить массу в рукав для запекания. Рукав плотно закрыть клипсами и отправить в духовку на 30-35 минут.

Кстати

Овощи для рагу лучше предварительно обжарить, это не позволит им превратиться в жидкую массу. Овощи, которые не требуют длительной термической обработки, а также свежую зелень, лучше добавлять в конце приготовления. Для придания рагу красивого золотистого цвета можно использовать томатную пасту или помидорыЧтобы постное овощное рагу стало более питательным, можно добавить в него обжаренную на сковороде муку.