Пять советов по питанию, которые избавят от проблем с кожей

Проблемная кожа в наше время не только подростковая проблема. Угревые высыпания, блеск, черные точки, да и просто банальные покраснения вполне могут быть проблемой даже для взрослого человека. Ведь именно внешний вид производит первое впечатление, а идеальное состояние кожи напрямую влияет на самооценку. Не стоит расстраиваться, если обнаружили какие-либо из перечисленных проблем, ведь их не так-то сложно исправить. МедикФорум решил выяснить, как питание сказывается на состоянии кожи.

Какую роль играет правильное питание?

Человеку очень повезло, что кожа тот самый орган, который способен к регенерации. Что обозначает, что большинство упомянутых ранее проблем можно ликвидировать. Именно правильное питание играет в этом моменте одну из главных ролей. С помощью кожи из организма выходят ненужные вещества, поэтому качество потребляемой пищи напрямую влияет на ее состояние. Человек зачастую просто не замечает, что сегодня он выпил много кофе, а вчера с друзьями «под шумок» закинул в себя целую пачку чипсов. Из таких вот мелочей и складывается всевозрастающий риск новых высыпаний на коже. Так что, чтобы навсегда забыть об этом недуге, нужно задуматься о подходе к питанию.

Правила питания для красивой кожи

Эти правила не так сложны, как кажутся на первый взгляд. Соблюдать их очень легко, если подойти к ним с оптимизмом и пониманием конечной цели. Вот что эти правила питания для кожи из себя представляют: 1. Не отказывайся от сладкого просто делай его правильным. При наличии проблем с кожей дерматологи настойчиво советуют по максимуму убрать из своего рациона: молочный шоколад, сдобное печенье, пирожные и подобные им кондитерские изделия. Вышеперечисленные кулинарные шедевры содержат в себе большое количество консервантов, добавок для усиления вкуса, но что самое страшное — быстрые углеводы. После их употребления резко повышается уровень инсулина из-за скачка сахара в крови. Все это приводит к появлению воспаления еще на клеточном уровне, а сам организм теряет часть защитных перед инфекциями извне. Именно поэтому неограниченное употребление сладостей приводит к возникновению проблем с кожей. Их место лучше заменить фруктами и ягодами, но в умеренных количествах.

2. Перестань употреблять «неправильные» жиры. Их избыток, накопленный в организме из-за употребления жирных продуктов, приводит к появлению жирности кожи. Поры, с помощью которых кожа человека дышит и выводит неблагоприятные для организма вещества, закупориваются. Бактерии размножаются, что приводит к появлению черных точек и прыщей. Человеку стоит обратить свое внимание на нежирные сорта мяса, морепродукты и полезные жиры, которые содержатся в орехах, авокадо и других продуктах. Но это совсем не значит, что нельзя изредка побаловать себя кусочком любимого сыра. 3. Убери из рациона фастфуд и подобную ему пищу. К нему относятся различные чипсы, сухари и тому подобное. В их составе содержится большое количество соли, масел и всевозможных консервантов. Перечисленные ингредиенты ухудшают процесс пищеварения и работу различных желез, в том числе и сальных. Также не стоит злоупотреблять приправами и специями, а также продуктами с большим содержанием эфирных масел. С особой осторожностью отнесись к острому — такая пища влияет на большое количество важных систем нашего организма. К ним относятся: нервная система, печень, кишечник, а также система регуляции потоотделения. Стоит обратить свое внимание на продукты, содержащие клетчатку. К ним относятся зеленые овощи, отруби, различные злаки. 4. Не забывай выбирать правильные напитки. Наверное, ни для кого не секрет, что самый любимый напиток чистой и здоровой кожи — это обычная вода. Именно она должна составлять основную часть ежедневного рациона, по сравнению с другими жидкостями. В день нужно употреблять не меньше 1,5 литров воды или 8 стаканов. Пейте столько воды, сколько может влезть, не заставляя вливать в себя злосчастные литры. Из молочных продуктов лучше предпочесть кефир или натуральный йогурт. Старайтесь по минимуму употреблять газированные напитки и соки из тетрапаков. В них содержится очень много сахара и различных консервантов. Такие утолители жажды не только негативно влияют на работу желудка, но и напрямую приводят к появлению прыщей и других высыпаний. С алкогольными напитками такая же история. Один бокал красного вина за ужином не окажет существенного негативного влияния на состояние организма. Скорее только позитивное из-за содержания в нем природных антиоксидантов. Перебор же с алкогольсодержащими напитками напрямую скажется на состоянии сосудов, что приведет к возникновению различных воспалений.

5. Соблюдай режим питания. В современном темпе жизни контролировать время приема пищи не так уж и легко. Человек с легкостью может забыть про завтрак, рабочий процесс заставит отказаться от полноценного ужина, заменив его частыми перекусами. А вот на ужин съесть такое количество пищи, которую бы стоило разделить на весь день. Неудивительно, что кожа сразу же реагирует на такое отношение к ней. Диетологи рекомендуют придерживаться дробного питания, включающего в себя обязательные завтрак, обед и ужин. Если необходимо можно добавить 1-2 перекуса.

Нужно ли отказаться от любимых продуктов

Стоит понимать, что все перечисленные выше советы ни в коем случае не призывают отказываться от любимых продуктов, просто стоит контролировать их количество. В приоритете должны быть качественные и полезные продукты, которые также можно очень вкусно приготовить. Благо сейчас для этого есть большое количество рецептов в интернете и разнообразие бытовой техники. Для потребления фастфуда можно выделить для себя один день на неделе, в который один прием пищи позволительно заменить кусочком пиццы или бургером.

Нужно также обратить внимание на количество и качества сна, а также отказаться от курения. Все это пойдет только на пользу не только вашей коже, но и напрямую отразится на состоянии организма. Глупо будет ждать молниеносных результатов, если до этого человек совершенно не следил за своим питанием. За это время в организме скопилось большое количество отрицательных веществ. В первое время воспалительные процессы могут даже интенсивнее проявиться на коже. Это связано с напряженной работой организма по избавлению от всех накопившихся токсинов. Ранее эксперты рассказали о пользе трав чебреца.