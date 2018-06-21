Топ‑5 самых известных сладостей в Подмосковье

Подмосковье вошло в пятерку российских регионов, где производят самые вкусные сладости — любители гастрономического туризма в ходе опроса сервиса Tvil.ru поставили коломенскую пастилу на пятое место в списке российских десертов. Какими еще сладостями известна Московская область и где их попробовать, читайте в материале РИАМО

Коломенская пастила

В этом году в Коломне отмечают 10-летие возрождения коломенской пастилы. Легендарное русское лакомство решили возродить в 2008 году по инициативе местного краеведа Романа Славацкого в рамках фестиваля «Ледяной дом», а презентация состоялась в доме писателя Ивана Лажечникова — автора одноименного романа, который родился в Коломне.

На Музейной фабрике пастилы, расположенной в доме купцов Чуприковых, подготовили специальную программу «Пастила-вальс» с экскурсией по подвалам и плодохранилищам 18 века, мастер-классом по приготовлению «пастильных конфект», чаепитием в Малиновой гостиной и дегустацией исторических сортов пастилы. А в музее забытого вкуса «Коломенская пастила» устраивают целое представление об истории пастилы, императорах и литераторах, чайном этикете и местных яблоневых садах. В лавках при музеях — огромный выбор сортов пастилы, рыхлой и плотной, а также с миндалем, клубникой, коньяком.

Пастилу в Коломне до сих пор готовят без красителей и ароматизаторов — из яблок, яиц, сахара и меда, а цвет лакомству придают ягоды или соки.

О том, как появилась пастила на Руси и почему она так называется, подробно расскажут и в музее русского десерта в Звенигороде. По словам экскурсовода, в урожайные годы, чтобы яблоки не пропадали, их стали запекать в печи, протирать через сито, а затем взбивать с медом с помощью мутовки, расстилать тонким слоем и сушить — этот процесс занимал два дня.

Где: Коломна, ул. Посадская, д. 13а (музей забытого вкуса «Коломенская пастила»); ул. Полянская, 4 («Музейная фабрика пастилы»); Звенигород, ул. Фрунзе, 23 (Музей русского десерта)

Стоимость: от 250 рублей за упаковку

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Пряники и коврижки

Любителям пряников стоит отправиться в Сергиев Посад. Здесь можно попробовать настоящий монастырский печатный пряник и медовую коврижку, которые пекут прямо в Лавре, по старинным лаврским рецептам. Все ингредиенты натуральные. Традиционные постные пряники и коврижки готовят из пшеничной муки, фруктового повидла, меда, корицы, пряностей, а также изюма и кураги. Попробовать самые свежие пряники и коврижки можно в монастырской хлебной лавке от пекарни «Сергиев канон». Кроме того, здесь продается келарский хлеб с черносливом, тыквенными семенами и орехами и другие необычные сорта. Купить изделия пекарни можно не только в Сергиевом Посаде, но и в Москве и городах Подмосковья.

А вот о традициях приготовления пряников и коврижек лучше всего расскажут профессионалы из Музея русского десерта в Звенигороде. Здесь проводятся авторские экскурсии о культуре чаепитий с дегустациями, а также демонстрируется процесс выпекания в настоящей русской печи. А еще гости поймут, почему на Руси говорили: «Ломается, как пряник» и «Ни за какие коврижки!».

Где: Сергиев Посад, Красногорская площадь, Красногорские торговые ряды; Фестивальная ул., 22, хлебная лавка «Сергиев канон»; Новоугличское шоссе, 85 ( гипермаркет «Лента» ), полный список адресов здесь: http://www.sergiev-kanon.ru/gde_kupit/; г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 23/2, Музей русского десерта.

Стоимость: от 50 рублей; экскурсии — от 300 до 400 рублей для взрослых, 250-350 рублей — для детей.

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Калачи

Калачи — это первый средневековый фастфуд, ведь именно их продавали на улицах Руси. В Коломне калачу посвящен целый музей. Музей «Калачная» работает у ворот Коломенского кремля с 2013 года, так что мимо него сложно пройти туристам. Здесь расскажут о том, почему в Коломне не было недостатка в муке, и что форма калача скопирована с амбарного замка. Коломенские калачи пекут по самому простому средневековому рецепту — два сорта муки, соль, вода и хмелевая закваска, без сахара, масла и яиц. Срок годности у них — всего 24 часа. Как рассказывают экскурсоводы, раньше калачи продавали в три этапа: горячие — в калачной, остывшие — на Житной площади возле кремля, а вечером их можно было купить за полцены. Антуража экскурсии добавляет русская печь, которую топят дровами без коры: так меньше копоти, и выпечка получается более нежной. В музее показывают весь процесс приготовления лакомства, которым, кстати, традиционно занимались мужчины, ведь это был тяжелый труд, включающий разгрузку муки. За выходные в музее съедают сотни калачей.

Конечно, посетители обязательно узнают о том, откуда пошла поговорка «Дойти до ручки». В старину калачи могли себе позволить только богатые люди, ведь мука была дорогой. Ели калач особым образом: брали за края и съедали только «брюшко», а бедняки доедали все до конца — до ручки.

Где: г. Коломна, ул. Зайцева, д. 14 Оружейник Коломенского кремля: «Световые мечи из „Звездных воин“ не будут работать» >>

Стоимость: от 100 рублей

Леваши

«Жвачку» 16 века — леваш — можно попробовать только Музее русского десерта. Такое необычное лакомство точно не купишь в магазине, а в музейной лавке — выбор на любой вкус. Леваши — тонкие пластины яблочного пюре или толченых ягод без сахара. Такие пастилки можно разжевывать часами, поэтому их и называют первой жвачкой. Здесь же проводятся мастер-классы по изготовлению сахарных цветов, выпечке и кондитерскому украшению.

Где: г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 23/2 Стоимость: от 250 рублей в зависимости от веса, 300-400 рублей за экскурсию с дегустацией

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Гурьевская каша

Десерты на Руси называли «заедками», причем они необязательно были сладкими. Каша на Руси тоже считалась десертом, к ней добавляли орехи, варенье и сухофрукты. Знаменитую гурьевскую кашу из манки и сливок можно не только попробовать, но и научиться готовить самостоятельно в русской печи в Музее русского десерта в рамках специальной экскурсии. Участникам кулинарного урока расскажут об истории появления этого десерта, научат жарить пенки в и раскладывать слои каши для томления в печи, а также устроят чаепитие с гурьевской кашей.

Где: г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 23/2 Стоимость: 2500 рублей за 2-часовую экскурсию с дегустацией

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