Ещё
Топ‑5 самых известных сладостей в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Найден настоящий отец Сергея Зверева
Найден настоящий отец Сергея Зверева

Топ‑5 самых известных сладостей в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подмосковье вошло в пятерку российских регионов, где производят самые вкусные сладости — любители гастрономического туризма в ходе опроса сервиса Tvil.ru поставили коломенскую пастилу на пятое место в списке российских десертов. Какими еще сладостями известна Московская область и где их попробовать, читайте в материале РИАМО.
Коломенская пастила
В этом году в Коломне отмечают 10-летие возрождения коломенской пастилы. Легендарное русское лакомство решили возродить в 2008 году по инициативе местного краеведа Романа Славацкого в рамках фестиваля «Ледяной дом», а презентация состоялась в доме писателя Ивана Лажечникова — автора одноименного романа, который родился в Коломне.
На Музейной фабрике пастилы, расположенной в доме купцов Чуприковых, подготовили специальную программу «Пастила-вальс» с экскурсией по подвалам и плодохранилищам 18 века, мастер-классом по приготовлению «пастильных конфект», чаепитием в Малиновой гостиной и дегустацией исторических сортов пастилы. А в музее забытого вкуса «Коломенская пастила» устраивают целое представление об истории пастилы, императорах и литераторах, чайном этикете и местных яблоневых садах. В лавках при музеях — огромный выбор сортов пастилы, рыхлой и плотной, а также с миндалем, клубникой, коньяком.
Пастилу в Коломне до сих пор готовят без красителей и ароматизаторов — из яблок, яиц, сахара и меда, а цвет лакомству придают ягоды или соки.
О том, как появилась пастила на Руси и почему она так называется, подробно расскажут и в музее русского десерта в Звенигороде. По словам экскурсовода, в урожайные годы, чтобы яблоки не пропадали, их стали запекать в печи, протирать через сито, а затем взбивать с медом с помощью мутовки, расстилать тонким слоем и сушить — этот процесс занимал два дня.
Где: Коломна, ул. Посадская, д. 13а (музей забытого вкуса «Коломенская пастила»); ул. Полянская, 4 («Музейная фабрика пастилы»); Звенигород, ул. Фрунзе, 23 (Музей русского десерта)
Стоимость: от 250 рублей за упаковку
Жить в Коломне — ходить по музеям и не ездить в Москву >>
Пряники и коврижки
Любителям пряников стоит отправиться в Сергиев Посад. Здесь можно попробовать настоящий монастырский печатный пряник и медовую коврижку, которые пекут прямо в Лавре, по старинным лаврским рецептам. Все ингредиенты натуральные. Традиционные постные пряники и коврижки готовят из пшеничной муки, фруктового повидла, меда, корицы, пряностей, а также изюма и кураги. Попробовать самые свежие пряники и коврижки можно в монастырской хлебной лавке от пекарни «Сергиев канон». Кроме того, здесь продается келарский хлеб с черносливом, тыквенными семенами и орехами и другие необычные сорта. Купить изделия пекарни можно не только в Сергиевом Посаде, но и в Москве и городах Подмосковья.
А вот о традициях приготовления пряников и коврижек лучше всего расскажут профессионалы из Музея русского десерта в Звенигороде. Здесь проводятся авторские экскурсии о культуре чаепитий с дегустациями, а также демонстрируется процесс выпекания в настоящей русской печи. А еще гости поймут, почему на Руси говорили: «Ломается, как пряник» и «Ни за какие коврижки!».
Где: Сергиев Посад, Красногорская площадь, Красногорские торговые ряды; Фестивальная ул., 22, хлебная лавка «Сергиев канон»; Новоугличское шоссе, 85 (гипермаркет «Лента»), полный список адресов здесь: http://www.sergiev-kanon.ru/gde_kupit/; г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 23/2, Музей русского десерта.
Стоимость: от 50 рублей; экскурсии — от 300 до 400 рублей для взрослых, 250-350 рублей — для детей.
Дача Пришвина под Звенигородом: видовая веранда, раритетное авто и тайная комната >>
Калачи
Калачи — это первый средневековый фастфуд, ведь именно их продавали на улицах Руси. В Коломне калачу посвящен целый музей. Музей «Калачная» работает у ворот Коломенского кремля с 2013 года, так что мимо него сложно пройти туристам. Здесь расскажут о том, почему в Коломне не было недостатка в муке, и что форма калача скопирована с амбарного замка. Коломенские калачи пекут по самому простому средневековому рецепту — два сорта муки, соль, вода и хмелевая закваска, без сахара, масла и яиц. Срок годности у них — всего 24 часа. Как рассказывают экскурсоводы, раньше калачи продавали в три этапа: горячие — в калачной, остывшие — на Житной площади возле кремля, а вечером их можно было купить за полцены. Антуража экскурсии добавляет русская печь, которую топят дровами без коры: так меньше копоти, и выпечка получается более нежной. В музее показывают весь процесс приготовления лакомства, которым, кстати, традиционно занимались мужчины, ведь это был тяжелый труд, включающий разгрузку муки. За выходные в музее съедают сотни калачей.
Конечно, посетители обязательно узнают о том, откуда пошла поговорка «Дойти до ручки». В старину калачи могли себе позволить только богатые люди, ведь мука была дорогой. Ели калач особым образом: брали за края и съедали только «брюшко», а бедняки доедали все до конца — до ручки.
Где: г. Коломна, ул. Зайцева, д. 14  Оружейник Коломенского кремля: «Световые мечи из „Звездных воин“ не будут работать» >>
Стоимость: от 100 рублей
Леваши
«Жвачку» 16 века — леваш — можно попробовать только Музее русского десерта. Такое необычное лакомство точно не купишь в магазине, а в музейной лавке — выбор на любой вкус. Леваши — тонкие пластины яблочного пюре или толченых ягод без сахара. Такие пастилки можно разжевывать часами, поэтому их и называют первой жвачкой. Здесь же проводятся мастер-классы по изготовлению сахарных цветов, выпечке и кондитерскому украшению.
Где: г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 23/2  Стоимость: от 250 рублей в зависимости от веса, 300-400 рублей за экскурсию с дегустацией
Директор музея «Зарайский кремль»: «В малых городах Подмосковья есть на что посмотреть» >>
Гурьевская каша
Десерты на Руси называли «заедками», причем они необязательно были сладкими. Каша на Руси тоже считалась десертом, к ней добавляли орехи, варенье и сухофрукты. Знаменитую гурьевскую кашу из манки и сливок можно не только попробовать, но и научиться готовить самостоятельно в русской печи в Музее русского десерта в рамках специальной экскурсии. Участникам кулинарного урока расскажут об истории появления этого десерта, научат жарить пенки в и раскладывать слои каши для томления в печи, а также устроят чаепитие с гурьевской кашей.
Где: г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 23/2  Стоимость: 2500 рублей за 2-часовую экскурсию с дегустацией
Музей десерта в Звенигороде: «жвачка» 16 века, царство буфетов и пряник для разгона гостей >>
РИАМО: последние новости
Ярмарка «Ценопад» впервые открылась в Чехове 10 книг для родителей о воспитании школьников «Я встречаюсь с зеками»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я ей нужен был только ради денег»35
Найден настоящий отец Сергея Зверева17
Женские недостатки, от которых мужчины без ума10
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать72
Фотографии 53-летней Беллуччи взорвали Сеть4
Новости партнеров
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение