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Июньские новости: ДжеймиОлиер, холодильник, сосиски и новый кофе.
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Июньские новости: ДжеймиОлиер, холодильник, сосиски и новый кофе. 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Завтрак — съеш сам, гласит народная мудрость, а если он еще и прекрасен, словно на природе или хотя хотя бы подан настол из чудо холодильника, а кофе свежесварен… Неслаждатесь, не будем отвлекать.
Свежие идеи для забытых продуктов
Бережное отношение к продуктам подразумевает несколько шагов — от более осознанных покупок, качественного хранения и даже улучшения навыков приготовления пищи, чтобы избежать большого количества отходов в процессе готовки. Техника Hotpoint поможет улучшить каждый шаг «общения» пользователя с едой — от эффективного хранения продуктов до легкого приготовления блюд. Известный во всем мире шеф-повар разделяет видение бренда и поделится советами, как выбрасывать меньше продуктов при хранении и приготовлении пищи. И так, знакомьтесь, холодильника Hotpoint Day 1 с уникальной технологией Active Oxygen 2.0. Она эффективно уничтожает неприятные запахи и уменьшает рост бактерий, улучшая условия хранения продуктов. В холодильниках также есть специальные отсеки для хранения деликатных блюд — например, мяса или рыбы — при температуре около 0°C, а функция быстрого охлаждения позволяет за несколько минут охладить пищу и сохранить все полезные свойства.
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