Четыре совета, которые решат проблемы шелушащейся кожи

Каждая женщина сталкивается с такой проблемой, как шелушение кожи лица. Эта неприятность усложняет нанесение макияжа: тональный крем расслаивается, а пудра ложится кусками. Также очень сложно подобрать средство, которое бы не вызывало зуд. Часто это проявляется, как аллергическая реакция на период времени. Причин шелушения достаточно много, рассмотрим основные из них. МедикФорум выяснил, что делать с этой проблемой.

Как проявляется шелушение кожи

Внешние причины шелушения кожи могут быть следующего характера: — аллергические реакции; — обветривание и сухой воздух; — мороз или же наоборот интенсивный загар; — дерматит; — неправильно подобранная косметика. Каждая из перечисленных причин индивидуальна, но есть общие рекомендации по их устранению. Всю косметику и средства личной гигиены стоит подбирать индивидуально под каждый тип кожи. Не стоит ее чересчур увлажнять либо же сильно пересушивать. В холодный период времени или ветреную погоду нужно пользоваться специальными защитными кремами, а летом солнцезащитными. Не нужно умывать лицо обычным мылом для рук, для этого также имеются специальные муссы и пенки.

Смотрите не состав тонизирующих и очищающих тоников — в них не должен присутствовать спирт и ланолин. Эти компоненты только пересушат кожу или вызовут аллергическую реакцию. Дерматологи также советуют умывать лицо кипячённой или очищенной водой.

Как проявляются внутренние факторы, влияющие на шелушение кожи

Если были исключены все внешние причины, то скорее всего дело тут в отклонениях нормальной жизнедеятельности организма. Самый первый момент, который нужно проверить: достаточно ли увлажнена кожа? Достаточно ли употребляется чистой воды? Также существуют более серьезные проблемы: 1. Нехватка каких-либо витаминов. Если просто существует их недобор, все это легко можно компенсировать питанием. При нехватке витамина Е стоит употреблять больше растительных жиров, заменяя ими животные. Витамин А можно получить из различных морепродуктов, яиц и продуктов с высоким содержанием молока. Витамин В большом количестве содержится в овощах зеленого цвета, бананах, крупах, некоторых орехах и прочих продуктах. Для восполнения недостатка витамина С нужно увеличить потребление цитрусовых, добавлять шиповник в чай и клюкву в салаты. Если же врач диагностирует авитаминоз, то здесь помогут только витаминно-минеральные комплексы. 2. Аллергические реакции. Первоначально нужно обратиться к врачу, сдать анализы и определить аллерген. Понаблюдайте, после каких продуктов может возникать реакция, исключив которые можно избавиться от проблемы шелушения. Также аллергия может возникать после использования различных лекарственных средств, что также стоит отслеживать. 3. Заболевания кожи или грибок. Самолечением тут не стоит заниматься, обратитесь к дерматологу. 4. Постоянный стресс. Стресс на работе или в личной жизни непосредственно влияет на состояние кожи, в частности ее шелушение. 5. Гормональные отклонения. Нарушение функционирования щитовидной железы, менопауза или расстройства половой системы отражаются на внешнем виде.

Действенная помощь пилинга и народных средств

Один из действенных способов в ситуации с шелушащейся кожей — пилинг. Благодаря ему убирается верхний слой эпидермиса, очищаются закупоренные поры. Пилинг можно делать самостоятельно в домашних условиях либо же в специализированных салонах, если нужно более глубокое воздействие. Данная процедура эффективно убирает шелушение, выравнивает цвет лица, а также может сгладить неглубокие морщины. В домашних условиях пилинг проводится с помощью скрабов, которые можно приготовить самостоятельно. Вот пара рецептов:

1. Солевой пилинг. Необходимо взять некрупную соль, смешать ее со сметаной (по возможности взять самую жирную) или оливковым маслом в пропорции 1:1. Аккуратными втирающими движениями наносим полученную массу на кожу. Оставляем ее на лице на несколько минут, затем удаляем теплой водой. 2. Геркулесовый скраб. Необходимо размолоть небольшое количество овсяных хлопьев в кофемолке или блендере. В полученную смесь добавляем небольшое количество теплой воды и трем ей лицо. После этого тщательно все смываем. Также можно приготовить скраб на основе кофе, клубники, соды и различных фруктов. Главное, чтобы не было аллергии на выбранный вами продукт. Пилинг может оказаться слишком жестким способом для владельцев чувствительной кожи, склонной к аллергии. Существуют и другие способы. Например, лосьон на основе картофельного крахмала, лимонного и огуречного сока. При желании можно добавить и сок моркови. Смешиваем все ингредиенты по 1 ч. л. и обрабатываем полученным лосьоном кожу лица. После умываемся теплой водой и наносим питательный крем. Также утром и вечером можно протирать лицо настоем мяты или календулы.

Как ухаживать за кожей после пилинга?

После избавления от ороговевших частиц эпидермиса, необходимо как следует пропитать кожу всевозможными витаминами и увлажнить. С этой задачей лучше всего справятся различные маски. Их можно приобрести в аптеке или специализированном магазине косметики. Но нужно обратить внимание на их состав дабы избежать возможных аллергических реакций. При расположенности к ним, дерматологи советуют пользоваться домашними масками. Они готовятся самостоятельно из натуральных компонентов, поэтому можно быть больше уверенным в их эффективности. Важно только определить свой тип кожи перед ее применением. Ниже приведено несколько рецептов:

1. Кисломолочная маска. Подойдет любой кисломолочный продукт: кефир, йогурт и подобные им. Наносим их на уже чистую кожу лица, накрывая сверху тканевой маской, на 15 минут. Эту процедуру лучше выполнять вечером перед сном. А подходит она обладателям нормальной и комбинированной кожи. 2. Маска с горчицей рекомендуется обладателям сухой кожи. Необходимо взять сухую горчицу и смешать ее с любым маслом в пропорции 1:1. Тщательно перемешиваем и накладываем на чистую кожу лица. Через 20 минут смываем данную смесь водой. 3. Для любого типа кожи можно использовать маску из дрожжей. Она также помогает отбелить проблемную кожу. Необходимо взять пачки дрожжей и смешать их с 1 ст.л. масла, молока. При очень жирной коже можно использовать перекись водорода. Получившуюся густую массу наносим на чистую кожу лица. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за сухой кожей.