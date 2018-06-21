Как приготовить вкуснейший праздничный торт

Благодаря победе футбольной команды Уругвая над саудитами, сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В честь этого знаменательного события игроков угостили праздничным тортом с украшениями из ягод. Точно узнать секрет угощения «ВМ» не удалось, но мы подобрали рецепты, с помощью которых можно приготовить вкусный праздничный торт.

Покрытие торта, скорее всего, выполнено из сливочного сыра. Его приготовление не вызывает особых сложностей. Сливки 33-процентной жирности взбейте миксером на максимальной скорости до состояния воздушности в течение пяти минут. Затем добавьте к ним сахарную пудру и сливочный сыр, перемешайте до однородности и уберите в холодильник.

Кстати, повара часто используют этот крем для десертов, потому что он прост в приготовлении, имеет нежный вкус и придает лакомству особый шик.

Скорее всего, внутренняя составляющая торта — из бисквита и нескольких кремовых прослоек, но не исключено, что в его состав могут входить ягоды или фрукты. Изготовление бисквитных коржей требует особого подхода, тем более, если их требуется сразу несколько.

Мы нашли рецепт самого популярного бисквита, подходящего для любой начинки. Для его приготовления требуются мука, масло, сахар и яйца (их нужно как можно больше, чтобы бисквит был цельным и не развалился). Яйца и сахар смешиваются, затем добавляется мука, просеянная через мелкое сито (или ореховая мука, которая придаст изделию интересный вкус).

Затем получившееся пюре из ягод поставьте на медленный огонь, постепенно вливая туда желатиновый раствор, при этом не забывая помешивать. Получившуюся смесь заливайте в формочки и дождитесь, пока они остынут.