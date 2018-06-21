Ещё
РФ в январе-апреле увеличила ввоз пальмового масла на 26,3%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Найден настоящий отец Сергея Зверева
Найден настоящий отец Сергея Зверева

РФ в январе-апреле увеличила ввоз пальмового масла на 26,3% 

Прайм 44 минуты назад
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2018 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 26,3% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 335 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.
За апрель объем импорта составил 68,2 тысячи тонн, что на 0,8% меньше показателя апреля прошлого года и на 29,5% меньше, чем в марте 2018 года.
Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за четыре месяца снизился на 17,7% — до 23,3 тысячи тонн. В апреле импорт этих товаров составил 6,4 тысячи тонн, снизившись на 21% в годовом выражении и на 7,2% — в месячном.
Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-апреле вырос в 2,3 раза — до 11,6 тысячи тонн. В апреле поставки составили 3 тысячи тонн, что в 1,6 раза больше, чем в апреле 2017 года, но на 30,5% меньше, чем в марте 2018 года.
По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. Минсельхоз?РФ неоднократно выступал за введение обязательной маркировки для продуктов с растительными жирами. Министерство также выступало за ужесточение ответственности за нарушение техрегламентов по производству молочной продукции? вплоть до уголовной.
В феврале 2017 года Минсельхоз представил проект изменений в техрегламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Министерство хочет запретить использование молочных терминов при маркировке продукции с растительными жирами. Предлагается также указывать на продукте полный перечень ингредиентов-заменителей молочного жира и размещать данные о содержании в продукте растительных масел.
Прайм: последние новости
Предприятие "Ростеха" начало выпуск компактных шубохранилищ Россельхознадзор ввел усиленный контроль в отношении завода плавленых сыров "Карат" Более 75% молока в ЦФО отвечают нормам и стандартам качества
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я ей нужен был только ради денег»35
Найден настоящий отец Сергея Зверева17
Женские недостатки, от которых мужчины без ума10
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать72
Фотографии 53-летней Беллуччи взорвали Сеть4
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение