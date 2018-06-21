РФ в январе-апреле увеличила ввоз пальмового масла на 26,3%

МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2018 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 26,3% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 335 тысяч тонн, следует из материалов Росстата

За апрель объем импорта составил 68,2 тысячи тонн, что на 0,8% меньше показателя апреля прошлого года и на 29,5% меньше, чем в марте 2018 года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за четыре месяца снизился на 17,7% — до 23,3 тысячи тонн. В апреле импорт этих товаров составил 6,4 тысячи тонн, снизившись на 21% в годовом выражении и на 7,2% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-апреле вырос в 2,3 раза — до 11,6 тысячи тонн. В апреле поставки составили 3 тысячи тонн, что в 1,6 раза больше, чем в апреле 2017 года, но на 30,5% меньше, чем в марте 2018 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. Минсельхоз?РФ неоднократно выступал за введение обязательной маркировки для продуктов с растительными жирами. Министерство также выступало за ужесточение ответственности за нарушение техрегламентов по производству молочной продукции? вплоть до уголовной.