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Выбираем лучшее мороженое, пробуем экзотику
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Выбираем лучшее мороженое, пробуем экзотику 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Из всех видов мороженого болельщики чемпионата мира чаще всего покупают пломбир в вафельном стаканчике.
Об этом заявил генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.
Между тем Общество защиты потребителей «Росконтроль» проверило качество продаваемого в Москве пломбира. Не все результаты оказались утешительными. Так, в пломбире «Гроспирон» эксперты выявили бактерии группы кишечной палочки. Проверили мороженое и на наличие растительных жиров. В составе пломбира, изготовленного по ГОСТу, их быть не должно.
— В пломбире массовая доля молочного жира должна быть не менее 12 процентов, — рассказывает главный эксперт Росконтроля Светлана Дмитриева. — А еще там не может быть никаких заменителей молочного жира.
КСТАТИ
Еще в V веке до нашей эры древние греки ели снег, смешанный с медом и фруктами. Это лакомство продавалось на рынках Афин. Гиппократ рекомендовал пациентам есть лед как средство оживления сил.
С ягодами и мясом
В мире существует более сотни видов самого необычного мороженого. Вот самые экзотичные варианты.
Акутак — национальное блюдо Аляски — состоит в основном из мороженого, сделанного из сахара, ягод, жира и мяса.
С добавлением спагетти и сыра. Популярно в Италии.
Со вкусом икры. Мороженое, которое на 60 процентов сделано из белужьей икры, предлагают во Франции.
Ягодный лед  — Клубника 300 г  — Голубика 200 г  — Сахар 100 г  — Лимонный сок  — Мята
Ягоды помойте и очистите от плодоножек. Превратите их в пюре при помощи блендера, процедите. Добавьте сок одного лимона, сахар и пару веточек мяты. Еще раз измельчите все в блендере. Разлейте смесь по формам — можно использовать пластиковые стаканчики из-под йогурта. Дайте льду застыть, и можно пробовать!
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