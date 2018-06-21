Испанские СМИ: Чемпионат мира пробудил интерес к России

Испанские журналисты решили выяснить, почему некоторые вещи в мире имеют прилагательное «русский» и как их называют в самой России.

На первом месте оказался, конечно же, «русский салат». Именно так в Испании и странах Латинской Америки называют наш традиционный новогодний оливье. В России он носит имя шеф-повара французского происхождения Люсьена Оливье. В середине XIX века он держал собственный ресторан в Москве — "Эрмитаж" . Прославился кулинар именно благодаря своему салату, рецепт которого держал в тайне. Несмотря на то, что ингредиенты были всем известны, в точности воспроизвести блюдо никому не удавалось. Интересно, что русский салат является одним из традиционных блюд испанской кухни, его готовят по всему королевству, существует множество его вариаций, которые всегда объединяет одно — майонез (кстати, испанское изобретение, этот соус придумали в Маоне, на Балеарских островах). После Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов салат пытались переименовать в «национальный» или «имперский», но, как показала история, безуспешно.

Далее следуют «русские горки», в России этот аттракцион называют американскими горками, поскольку в современном виде они появились именно в США. В других странах пальму первенства отдают России. Катание на ледяных горках было одним из наиболее популярных развлечений на Руси, иногда это была деревянная конструкция, по которой смельчаки спускались на крупных кусках льда. В XIX веке идею перехватили французы, однако во Франции было не так холодно, чтобы съезжать с искусственной горки в естественных условиях, поэтому они начали использовать тележки, установленные на рельсы.

"Русский стейк" на поверку оказался самой обычной котлетой из рубленого мяса (фарша). И в мире он гораздо более известен как «стейк по-гамбургски» (именно от него пошло название «гамбургер»).