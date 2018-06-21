Красота от природы, или Натуральная косметика на даче

Летом воздух на даче наполняется необыкновенными ароматами. Созрела клубника, земляника, подросли огурцы! А между тем все это не только вкусно (при приеме внутрь), но и полезно (при использовании наружно).

Многие женщины, собрав клубничку с грядки, не только кушают её с большим удовольствием, но и регулярно делают маски на лицо и руки.

С огурчиками происходит все то же самое: режем салатик и делаем масочку!:)

Только вот если огурцы на грядках растут довольно длительное время, то клубничная пора, к несчастью, очень скоротечна: ( Предлагаю очень простой рецепт всегда иметь возможность освежить лицо клубничным соком (даже зимой). А рецепт очень и очень прост — нужно во время плодоношения клубники заготовить кубики впрок.

Сделать это очень-очень просто. Свежесобранную клубнику порезать и отправить в чашу миксера. У меня клубничка чистая, замульчирована соломой, поэтому я ее не мою. Вам, возможно, придется помыть и обсушить.

Измельчить до однородной массы.

Разлить клубничную массу по формам для льда и отправить в морозилку.

Замерзшие кубики переложить в любой контейнер с крышкой и отправить снова в морозилку. Там кубики лежат сколь угодно долго. По мере надобности вы достаете кубик и массируете им лицо или руки — тонизирует необыкновенно. Минут 15 подождать и умыть лицо теплой водой.

Осенью, когда урожай огурцов на грядке заканчивается, точно так же можно заготовить огуречные кубики.

Измельчить огурчики в блендере, разложить по формам для льда и заморозить.

Огуречная маска зимой необыкновенна хороша и полезна! Кожа своим здоровым видом только спасибо вам скажет за то, что вы своевременно заготовили чистую, натуральную косметику с грядки.

Кстати, летом еще и укроп хорош в качестве натуральной косметики. Мед, смешанный с измельченным укропом в равных долях, — прекрасное средство в борьбе с морщинами. Для сухой кожи полезна маска из укропа с творогом. Укроп, растертый с солью (лучше всего с мелкой морской), — прекрасно увлажняет кожу и предотвращает воспаление.

Кстати, укроп тоже можно замораживать в кубиках с оливковым маслом и применять зимой по необходимости.

Так что очень даже рекомендую обратить внимание на то, что у вас в огороде растет полезного, и не пренебрегать использованием наружно!

Попробуйте пользоваться натуральной косметикой от природы и будьте красивы и здоровы!