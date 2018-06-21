Пугачева и Галкин удивили поклонников своим скудным рационом

Сегодня на личной странице «Инстаграма» Максима Галкина было опубликовано новое видео с участием Аллы Пугачевой и детей. В кадре все члены семьи едят и комментируют свои блюда оператору. Сам шоумен «нажимает» на шпроты, а его супруга — на морковь, сын увлеченно нарезает сосиски, а дочка с удовольствием уминает пряник.

«Аппетитоподъемный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется. Всем остальным — приятного аппетита», — подписал пост хозяин аккаунта. Однако поклонники выразили в комментариях свое недоумение: многим такой рацион показался «скудным» и «дешевым».