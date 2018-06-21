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Ученые: фрукты и овощи могут изменить цвет кожи
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Ученые: фрукты и овощи могут изменить цвет кожи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Австралийские ученые доказали взаимосвязь между потреблением фруктов и овощей и цветом кожи человека. Эксперты объяснили данный факт действием каротиноидов — веществ, способных «подкрашивать» что‐либо. О результатах нового исследования сообщил портал medicalxpress.com.
Наши результаты помогут определить людей с низким потреблением фруктов и овощей.
Джорджия Биксли
Эксперты из Университета Кертина под руководством магистра диетологии Джорджии Биксли провели научное исследование с участием 30 мужчин. Возраст участников составлял от 18 до 30 лет. Австралийские ученые пытались понять, влияет ли потребление овощей и фруктов на цвет кожи людей различных национальностей. Кавказские мужчины в отличие от австралийских имеют более темный цвет кожи. В ходе исследования выяснилось, что люди, отличающиеся светлым цветом кожи, потребляют большее количество фруктов и овощей.
Австралийские эксперты заявили, что выводы их исследования помогут диетологам создать новые методики лечения людей от ожирения. Также результаты научного эксперимента позволят врачам разработать эффективные программы различных диет, отметили специалисты.
С наступлением лета люди стремятся есть здоровую пищу, потреблять как можно больше ягод и фруктов. Диетолог Марият Мухина рассказала «360», как нужно летом питаться с большей пользой для здоровья.
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