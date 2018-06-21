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Мороженое может привести к выпадению волос
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Мороженое может привести к выпадению волос 

МедикФорум 33 минуты назад
Фото: МедикФорум
Мороженое — самое популярное летнее лакомство. Кажется, что в жару нет ничего лучше, чем перекусить именно им. Но так ли это? В жаркую летнюю погоду возникает высокая вероятность того, что основной прием пищи окажется заменен порцией мороженого. Это и опасно, заявила врач-диетолог Светлана Фус. Эксперт отметила, что многие люди в жаркие дни рассуждают похожим образом: мол, лучше съесть мороженое и выпить воды, а обед или ужин можно пропустить. Но подобная привычка может поспособствовать возникновению дефицита полезных для организма микроэлементов.
«Если в организме возникнет дефицит необходимых ему веществ и избыток ненужных рафинированных жиров и сахара, это будет иметь свои последствия. Ломкие ногти, выпадение волос, кариес на зубах — вот что может ждать в этом случае», — сказала врач.
Специалист посоветовала не игнорировать полноценную еду и следить за разнообразием рациона, а мороженное употреблять строго в ограниченном количестве. Ранее МедикФорумписал о том, как выбрать мороженое без растительного жира — именно его добавками отличаются теперь многие молочные продукты.
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