Детокс или генеральная чистка организма

Существует немало дискуссий на тот счет, нужен ли детокс впринципе? Ведь организм обладает способностью самоочищения. За выведение токсинов отвечает печень. На ее работу приходится 70% всей очистки, кишечник очищает 25% токсинов, остальные 5% гадостей выводятся наружу через кожу.

Предположим, что ты относительно здоров, питаешься правильно, соблюдаешь режим сна, физически активен, пьешь достаточно воды и дышишь чистым воздухом. В таком случае нет никаких проблем. Организм самостоятельно справляется с очищением. Положа руку на сердце, ответь, такой ли ты ЗОЖ-активист?

Многие жители мегаполиса обрастают внушающим списком вредных привычек, малоподвижны, едят фаст-фуды и прочую мусорную еду. Тогда организму труднее справиться с детоксикацией, и ему нужна помощь. А еще ему необходима поддержка, когда ты на диете. Поскольку при расщеплении жиров образуется множество токсинов, которые вывести естественным путем организму практически не под силу. Так какими способами можно избавить себя от «мусора»?

Делай упор на растительную пищу

В растительной пище много витаминов и микроэлементов, необходимых для работы печени. Они обезвреживают токсины и выводят их.

Кроме того, это кладезь клетчатки, которая так важна для работы кишечника. Суточная норма овощей без крахмала, несладких фруктов, ягод и зелени — 6 или 7 порций величиною с кулак. Количество не маленькое, поэтому начни с 4-5 порций в день. И помни про питьевой режим! Организм с непривычки может по-другому отреагировать на изобилие пищевых волокон в рационе и создать запор (упс).

Разгружайся и еще раз разгружайся

Опять же на помощь приходят овощи и фрукты. Продукты расщепления белка уменьшают скорость детокса, потому хотя бы 1 раз в неделю откажись от животной пищи и бобовых. В дни разгрузки ограничивай калорийность до 1 000 ккал, а рацион составляй из овощей, несладких фруктов и ягод. Причем усвоение лучше, когда ты ешь их запеченными в духовке или приготовленными на пару.

Практикуй голодание

Нет, тебе не нужно отказываться от еды на неделю и жить только на воде. Всего лишь необходимо воздержаться от приема пищи на 8 часов (постепенно довести время голодания до 16 и 24 часов). С помощью таких краткосрочных периодов голодания запускается так называемый клеточный детокс, при котором из клеток выводится биологический мусор. Со временем он накапливается даже у здоровых людей, что влияет на состояние кожи, вес и здоровье в целом. Как же правильно голодать? Позавтракай, пообедай, потом сделай легкий полдник (примерно в 16:00) и все. Жди следующего завтрака. А пока пей чистую водичку!

Сходи в баню и на массаж

Ускорить чистку организма через кожу можно проверенным способом — прогреванием. Еще поход в баню стимулирует работу печени и почек. Полезными будут также сеансы массажа. После этой процедуры улучшается кровообращение, следовательно, и ускоряется процесс выведения токсинов.

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Лекарства могут помочь

Для очищения организма используются такие лекарства, как гепатопротекторы для поддержки функционирования печени, средства для устранения запоров, ферменты и другие препараты. Однако не назначай их сам себе, лучше обратись за консультацией к врачу.

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