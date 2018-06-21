Неожиданно вкусные веганские блюда, которые зарядят вас энергией на день

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ (125 ккал)

Ингредиенты (на 1 порцию 100 гр.):

Огурцы — 25 гр.

Авокадо — 20 гр.

Мини шпинат — 20 гр.

Соус Зеленый — 6 мл.

Маслины сушеные — 2 гр.

Огурцы маринованные — 25 гр.

Кедровые орехи — 2 гр.

Приготовление:

Свежие и соленые огурцы нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на тарелку. Затем берем авокадо, очищаем от кожуры, нарезаем тонкими клиньями и выкладываем вторым слоем. Поверх овощей посыпаем листья шпината, заправляем соусом и украшаем кедровыми орешками.

Ингредиенты для Зеленого соуса (на 25 порций):

Масло кунжутное — 25 мл.

Масло оливковое — 25 мл.

Соевый соус — 100 мл.

Приготовление соуса:

Все ингредиенты соединяем в чаше блендера и прокручиваем до однородной массы. Просто до неприличия.

БЛЭК БИН СУП (130 ккал в 1 порции)

Ингредиенты (на 3 порции по 220 гр.):

Соус Дзадзики — 20 гр.

Листья петрушки — 1 гр.

Фасоль — 100 гр.

Корень имбиря — 21 гр.

Чеснок — 10 гр.

Специи по вкусу — 3 гр.

Лук — 100 гр.

Томатный соус — 75 мл.

Вода — 310 мл.

Ингредиенты для томатного соуса (на 20 порций):

Вяленые томаты с травами — 520 гр.

Лимонный фреш — 15 гр.

Финики — 20 гр.

Базилик — 20 гр.

Оливковое масло — 30 гр.

Соль с прованскими травами — 2 гр.

Приготовление томатного соуса:

В блендер отправляем вяленые томаты, финики, базилик и соль. Хорошенько прокручиваем, затем добавляем оливковое масло и лимонный фреш, взбиваем еще раз. Если соус получился слишком густой — можно добавить помидоры черри.

Приготовить соус на одну порцию довольно сложно, поэтому готовим сразу с запасом. А оставшийся продукт можно хранить в холодильнике до следующего прихода гостей.

Приготовление:

Фасоль нужно предварительно замочить на ночь. Когда фасоль разбухнет, промываем ее хорошенько в проточной воде. Засыпаем фасоль в кастрюлю и заливаем водой (310 мл.) так, чтобы вся фасоль оказалась под водой. Добавляем туда же рубленный имбирь, чеснок, специи по вкусу и немного растительного масла, затем доводим до кипения и варим до полной готовности. Пока варится фасоль, лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем в растительном масле, добавляем немного воды и тушим, за 5 минут до готовности лука добавляем томатный соус. Бульон от фасоли сливаем в кастрюлю, а фасоль разделяем на две равные части. Одну часть перемалываем погружным блендером, затем соединяем ее, целую фасоль, томатно-луковый соус, 160 мл. бульона и перемешиваем. Добавляем кокосовые сливки и доводим суп до кипения. Готовый суп приправить соусом «Дзадзики» и до полного счастья декорировать соломкой из петрушки.

ПАНИНИ С БАКЛАЖАНОМ (469 ккал)

Ингредиенты (1 порция — 200 гр.):

Баклажаны маринованные — 50 гр.

Розовые помидоры — 15 гр.

Кинза (листья) — 2 гр.

Пекинский салат — 10 гр.

Морковь — 5 гр.

Соус Мисо — 15 гр.

Бездрожжевая булочка — 80 гр.

Специи по вкусу — 1 гр.

Ингредиенты для соуса Мисо (на 37 порций по 15 гр.):

Чеснок — 20 гр.

Соевая паста «Мисо» — 100 мл.

Виноградный сироп — 60 мл.

Соевый соус — 10 мл.

Кокосовые сливки — 100 мл.

Масло растительное — 200 мл.

Яблочный уксус — 20 мл.

Молоко кокосовое — 50 мл.

Приготовление соуса:

Очищаем чеснок, разрезаем зубчики пополам и обжариваем во фритюре при температуре 160 градусов в течение 3-4 минут. Растительное масло нужно предварительно охладить — поставить в холодильник минут на 20. Все готовые ингредиенты отправляем в чашу блендера и прокручиваем до получения готового однородного соуса.

Приготовление:

Булочку разрезаем пополам и обжариваем каждую часть на гриле с обеих сторон. Баклажаны очищаем от кожуры и тоже обжариваем на гриле. Смазываем внутренние части булочки соусом Мисо. Свежие помидоры нарезаем тонкими слайсами. Морковку натираем на корейской терке, а китайский салат шинкуем тонкой соломкой. Перемешиваем морковь с салатом и заправляем соусом Мисо, туда же отправляем щепотку любимых специй (например, сушеный перец чили).

Собираем панини: на нижнюю часть булочки выкладываем баклажаны, затем помидоры, заправленный салат, посыпаем листьями кинзы и закрываем второй половинкой булочки. Готово!

СМУЗИ «ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ЛЕТО»

Ингредиенты:

Апельсин — 1 шт.

Манго — ½ шт.

Семена Чиа — 1 ст. л.

Семена льна — 1 ст.л.

Семена конопли — 2 ст.л.

Кокосовое молоко — ½ стакана

Листья мяты — 4-5 шт.

Приготовление:

Для начала нужно измельчить семена: чиа, лен и коноплю отправляем в блендер и перетираем в порошок. Манго и апельсин нарезаем кусочками и тоже отправляем в чашу блендера, добавляем кокосовое молоко. Готовый смузи украшаем листьями мяты. Это идеальный вариант для завтрака, который подарит энергию на весь день! Если любите холодные смузи — добавляйте лед.

Легкими и классными рецептами поделилась Алена Злобина, основатель проекта «Вкус & Цвет».