Женщина покупает яйцо на eBay за 30$. Несколько недель спустя, из него вылупляется экзотическая птица!

Сегодня действительно можно купить все в интернете — даже экзотических птиц! Шарлотта Харрисон нашла это яйцо на eBay и, из любопытства, купила его за $30, будучи абсолютно не уверенной, что из него что-то вылупится.

К ее большому удивлению, из этого яйца вылупился птенец через 47 дней, и в их семье появился новый малыш, которого они назвали Кевин.

Как это вообще случилось? По словам Шарлотты, она использовала домашнюю систему инкубации, а затем более чем через месяц, яйцо наконец-то вылупилось.

“Я просидела там четыре часа пища и свистя, чтобы уговорить его появиться”, — поделилась Шарлотта в интервью для Mirror.

Так, в конце концов, семья приветствовала его в качестве дополнительного члена.

Конечно, крошечная птица выглядит мило и очаровательно, но мы должны помнить, что это вторая по величине в мире птица, наряду со страусом. Это означает, что Кевин на самом деле может вырасти около 6 футов!

За $30, Шарлотта купила яйцо на eBay.

Она держала яйцо в домашнем инкубаторе, взвешивая и каждый день переворачивая его.

После 47 дней, птенчик начал проклевывать яйцо.

“Я почувствовала огромный прилив защиты и заботы, когда Кевин наконец вылупился”, — призналась Шарлотта.

У четырехлетней Элли, дочери Шарлотты, мгновенно образовалась особенная связь с птицей.

“Я делюсь приключениями Кевина с миром. Я чувствую себя настоящей матерью по отношению к нему и хочу показать его всем, какой он восхитительный”, — говорит Шарлотта. Так что, если вы хотите приобрести экзотическое домашнее животное, вы теперь знаете, где это сделать!