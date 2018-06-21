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Гости мундиаля невзлюбили российский майонез
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Гости мундиаля невзлюбили российский майонез 

News.ru 38 минут назад
Фото: News.ru
Для того, чтобы как следует поддерживать свою сборную, нужны силы. Скандировать кричалки на пустой желудок — так себе удовольствие. Побывав в двух городах-организаторах турнира — Саранске и Екатеринбурге — корреспонденты News.ru выяснили, что предпочитают есть иностранцы, а также какие изыски для них подготовили местные рестораны, кафе и магазины.
Гости из разных стран активно налегают на овощи. Японец Мартин открыл для себя в России редис. «Очень вкусно, до этого я не пробовал такое», — сказал он корреспонденту News.ru.
Самым востребованным салатом в кафе и ресторанах стал «Греческий». Туристов привлекает, во-первых, его простота, во-вторых, — отсутствие майонезной заправки, которую в России так любят добавлять в разные блюда. С майонезом у иностранцев вообще особые отношения — они его не приемлют и просят заменить на сметану. Как пояснил News.ru Рикардо, перуанец с итальянскими корнями, проживающий последние несколько лет в Австрии, лично его не устраивает консистенция майонеза. «Я не понимаю, что может быть в его составе. Слишком масляный», — признался фанат.
News.ru/Дмитрий Киселёв
Болельщик из Перу отметил, что ни один завтрак у перуанцев не обходится без апельсинового сока. Также как и у японцев, в их рационе обязательно есть блюда из риса, однако, в отличие от азиатских болельщиков, перуанцы щедро заправляют всё излюбленным соусом чили. А вот гости из Страны восходящего солнца всем заправкам предпочитают соевый соус.
Что касается немногочисленных европейцев, то они растерянно бродят по нашим супермаркетам, пытаясь найти определённую колбасу для сендвичей. «Она должна быть очень нежной, чтобы при нарезке шла мягкой волной», — рассказал News.ru о тонкостях приготовления сендвичей Оскар из Дании.
Неизвестно, нашёл ли он в магазинах Саранска то, что хотел. Зато корреспондент News.ru отыскал уникальную «Голбасу». Именно так креативные производители нарекли колбасу, упаковка которой имитирует расцветку футбольного мяча. Смело предположим, что это колбаса «Докторская», превратившаяся на время чемпионата мира в футбольную. Правда, обёртка и кричащее название не способствуют повышению продаж — полка была забита «Голбасой».
News.ru  По соседству на полке лежали аппетитные сосиски (так уверяют производители) «Футболики». Может, они действительно аппетитные, но фанатов эти колбасные изделия явно пугают. Датский болельщик Оскар, увидев это чудо, судя по выражению лица, явно потерял аппетит.
News.ru  Впереди ещё несколько недель Чемпионата мира по футболу. И можно не сомневаться в том, что иностранных гостей ждёт ещё множество сюрпризов от российских кафе и продовольственных магазинов.
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