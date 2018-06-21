Однообразная еда: в чем вред и сколько на ней проживешь?

Стрессы и проблема разнообразия пищи

Природа создала нас, как всеядных. Мало кто питается одним и тем же набором продуктов, не умирая от тоски и без потери аппетита. Семейный ужин, повторяющийся из раза в раз безумно раздражает однообразной пищей. На завтрак, обед и ужин — котлеты! Неудивительно, что повар лишается комплиментов из-за своей стряпни, потому как члены семьи неохотно ковыряют вилками в тарелках.

Можно и упростить задачу, заказав ужин на неделю в сервисе доставки еды с рецептами. Лучше же потрудиться и придумать свое блюдо, либо воспользоваться возможностями интернета. Рецептов куча, и они постоянно обновляются, поэтому однообразие точно не грозит.

Частые срывы

Даже если ты питаешься однообразной едой совершенно осознанно, и овсяная овсянка под несоленым овсяновым соусом — лишь маленький шаг к заветной мечте о 40-м размере бикини, однообразный рацион тут — плохой помощник. Морской песочек и бикини еще когда будут, а вознаградить себя за муки, причиненные крупой, хочется сиюминутно.

Скучная диета — явная причина частых срывов. Несколько дней ты ешь отбивные на пару, а потом решаешь, что просто необходима передышка. И вот уже к тебе мчится доставщик пиццы, или ты сама летишь в сторону кремовых пирожных и карбонары с сыром.

Недостаток одних нутриентов

Нет таких супер-продуктов, включающих все самые жизненно необходимые питательные вещества разом. И если сидеть только на одной лишь говядине, картошке или макаронах, это быстро отразится на здоровье. Даже если в рацион входит свежайшие витаминные овощи, наверняка, будет нехватка витаминов А, В12 и D, незаменимых жирных кислот омега-3, железа и цинка.

У любителей полуфабрикатов зачастую наблюдается недостаток витамина С и Р, а фанатам бутербродов и другой сухомятки не хватает кальция и фосфора.

Мясо, птица, яйца и рыба не содержат пищевых волокон, необходимых для поддержки нормальной микрофлоры кишечника, а овощи бедны белком и аминокислотами.

И переизбыток других

Однообразная пища чревата тем, что ты потребляешь слишком много одних витаминов. А в этом нет ничего хорошего. К примеру, чрезмерное количество витамина РР, содержащегося в мясе (курятина, говядина, свинина), яйцах и грече, может повысить уровень сахара в крови и нарушить жировой обмен. А большие дозы витамина А (им богата печень) сулят устойчивую тошноту, потерю зрения и боли в суставах.

Расстройство пищевого поведения

Согласно данным ВЦИОМ, россияне не готовы к переменам, включая реформы в еде. Практически 85% респондентов отметили, что главные продукты в их рационе — это хлеб и крупы, у 80% — подсолнечное и сливочное масло, 76% сидят на макаронах, 71% употребляет мясо. Показатели по рыбе и морепродуктам на данном фоне выглядят практически незаметными. ВОЗ считает эту ситуацию «скрытым голодом». Еды для жизни вроде бы достаточно, но существует постоянная нехватка важных веществ из-за однообразия пищи.

Одни и те же продукты в рационе для организма — это все равно что нехватка еды, которая воспринимается за навязчивую идею. После нескольких недель на рисовой каше и овощах, ты ловишь себя на мысли о бабушкином борще, котлетах по-киевски, хинкали и представляешь, как ты это все поедаешь огромными порциями. Остановиться трудно не только мысленно, но и за обеденным столом. В гостях ты беспристрастно согласишься «ничего не случится, если я съем еще вот этот салатик», а в ресторане закажешь пару-тройку блюд вместо одного, из кондитерской вернешься с несколькими килограммами конфет (которые сама же и слопаешь). Как следствие, получаешь расстройство пищевого поведения: проблемы с ЖКТ из-за перееданий, набор массы тела и разочарование (срыв и переедания расцениваются, как результат собственной «слабой силы воли»).

Для того чтобы этого не случилось, заранее самостоятельно планируй состав блюд и их объем. Ну, или при помощи профессионалов, как было отмечено выше.

Сокращение срока жизни

Ученые Гарвардской школы, занимающиеся изучением общественного здоровья, проследили четкое взаимоотношение между ассортиментом употребляемых питательных продуктов и длительностью жизни. Под наблюдением находились 59 038 женщин из Швеции возрастной группы от 40 до 70 лет. Эксперимент показал, что те, чья диета состояла из 16-17 разнообразных полезных продуктов, на 42% реже умирали по самым разным причинам, чем те, кто питался всего 8 здоровыми продуктами.

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Доктор Карин Майклз, руководитель эксперимента, сделала вывод: «если хотите прожить долгую жизнь, тогда необходимо увеличивать количество полезных продуктов в рационе, а не снижать количество вредных». Конечно, в молодости мало кто видит себя отмечающим свой 100-й день рождения, но только представьте, как классно будет дожить до туристических полетов на планету Марс либо действующих телепортов (к примеру). А все что требуется — это чередовать суп том ям и вареники с вишней или котлеты на пару с овощами на гриле!

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