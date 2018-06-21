Как правильно выбирать клубнику и землянику

Лето — пора свежих фруктов и ягод. В этом материале мы расскажем, на что нужно обращать внимание при выборе клубники и земляники в магазинах.

Клубника

Свежая клубника — полезный продукт, который содержит витамины группы C и B, фолиевую кислоту, железо, медь, йод и цинк. По мнению экспертов, она способствует улучшению работы сердца, помогает нормализовать артериальное давление. Также клубника полезна для беременных женщин. Впрочем, употребление этих ягод нужно исключить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта из-за высокого содержания кислот.

Чтобы клубника принесла организму только пользу, важно покупать исключительно свежие, неиспорченные ягоды. Понять, что перед вами качественный продукт, можно: оцените как внешний вид, так и аромат, вкусовые качества ягод.

— Важно помыть землянику перед употреблением, потому что на плодах могут быть сальмонеллы и кишечная палочка, — заключила Елена Соломатина

Хранение

Важно отметить, что и клубника, и земляника — скоропортящиеся продукты, которые нельзя долго хранить в холодильнике. Поэтому стоит покупать небольшое количество ягод, которое можно сразу есть. Излишки можно держать в холодильнике не больше пяти дней при температуре +2 градуса Цельсия.