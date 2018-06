Может ли масло чайного дерева применяться при лечении экземы?

Масло чайного дерева получают из листьев австралийского чайного дерева Melaleuca alternifolia. Масло чайного дерева используют в лечебных целях, включая заживление порезов и ран. Многие люди используют масло чайного дерева для лечения различных кожных заболеваний. Исследователи обнаружили, что масло чайного дерева более эффективно при лечении экземы, чем оксид цинка или ихтамол.

Масло чайного дерева — применение

Потенциальная польза масла чайного дерева включает:

Уменьшение воспаления

Масло чайного дерева содержит соединение терпинен-4-ол. Это соединение обладает противовоспалительными свойствами, которое может уменьшить покраснение, раздражение и отечность кожи, связанные с экземой.

Лечение ран Масло чайного дерева уменьшает время заживления ран, инфицированных золотистым стафилококком.

Снижение аллергических реакций

Применение высоких доз масла чайного дерева помогает снизить гиперчувствительность кожи у людей с аллергией на никель.

Экзема иногда вызывается аллергенами, такими как никель.

Однако низкие дозы масла чайного дерева не дают положительных результатов.

Борьба с вирусами

Масло чайного дерева помогает не только убивать нежелательные бактерии, но также обладает противовирусными свойствами.

Масло чайного дерева может снизить риск развития инфекции.

Уменьшение перхоти

Масло чайного дерева обладает противогрибковыми свойствами, что поможет снизить активность специфических грибков, которые вызывают перхоть и себорейный дерматит. Себорейный дерматит — хроническая форма экземы. Масло чайного дерева также используется для лечения ногтевого грибка.

Снятие зуда

Зуд кожи является признаком экземы. В одном исследовании обнаружено, что масло чайного дерева уменьшает зуд при экземе кожи головы.

При нанесении на кожу используйте препараты, специально предназначенные для кожи лица, головы или ресниц. Если вы используете чистое эфирное масло чайного дерева, важно смешивать несколько капель его с маслом-носителем, таким как масло кокосового ореха или миндаля.

Лучше всего сделать тест, нанеся небольшое количество масла чайного дерева на небольшую область кожи. Если через 24 часа реакции нет, его можно безопасно использовать.

Масло чайного дерева — побочные эффекты

аллергическая кожная сыпь или контактный дерматит;

сухость;

зуд;

раздражение кожи;

припухлость.

Если человек использует масло чайного дерева в концентрации 5%, у него меньше риска испытать побочные эффекты.

Однако, если появилась кожная сыпь после применения масла чайного дерева, то необходимо прекратить его использование и поговорить с врачом.

Человек никогда не должен потреблять масло чайного дерева внутрь. Это может привести к значительным побочным эффектам, включая проблемы с координацией.

