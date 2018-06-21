В Воронеже начали производить буррату

Продукт уже появился на прилавках магазинов. В Воронеже начали производить буррату. Традиционный итальянский сыр, название которого дословно переводится как «сливочное масло». Так его назвали за нежную консистенцию и насыщенный молочный вкус. В честь запуска нового продукта в одной из кулинарных школ Воронежа прошёл мастер-класс по приготовлению блюд с бурратой. Чемпионка мира по боксу Татьяна Зражевская готовит соус Песто — базилик, оливковое масло, чеснок и кедровые орехи, отмечают повара, отлично дополняют несолёный вкус традиционного итальянского сыра.

— Не ожидала, что получится так вкусно. Так просто и так вкусно! Обязательно для себя запишу рецепт, чтобы готовить его дома, потому что он полностью сочетается со спортивным питанием. Просто супер! — поделилась впечатлениями Татьяна Зражевская. Буррата представляет собой мешочек из моцареллы с начинкой из кусочков молодого сыра со сливками. Рецепт нового продукта воронежские производители разрабатывали несколько месяцев. — Мы приглашали разных итальянских технологов, которые работают с продуктом более 20 лет в разных регионах Италии, имеют свои секреты, особенности технологии производства продуктов. Но конечный итог — продукт, который представляем на рынок — это всё-таки большая работа всей нашей команды, — рассказала руководитель проектов Наталья Журавлёва . Еще один вариант закуски — буррату сочетать с ломтиками запеченной тыквы, мятной заправкой и бальзамическим кремом.