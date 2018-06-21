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В Воронеже начали производить буррату
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В Воронеже начали производить буррату 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Продукт уже появился на прилавках магазинов. В Воронеже начали производить буррату. Традиционный итальянский сыр, название которого дословно переводится как «сливочное масло». Так его назвали за нежную консистенцию и насыщенный молочный вкус. В честь запуска нового продукта в одной из кулинарных школ Воронежа прошёл мастер-класс по приготовлению блюд с бурратой. Чемпионка мира по боксу Татьяна Зражевская готовит соус Песто — базилик, оливковое масло, чеснок и кедровые орехи, отмечают повара, отлично дополняют несолёный вкус традиционного итальянского сыра.
— Не ожидала, что получится так вкусно. Так просто и так вкусно! Обязательно для себя запишу рецепт, чтобы готовить его дома, потому что он полностью сочетается со спортивным питанием. Просто супер! — поделилась впечатлениями Татьяна Зражевская. Буррата представляет собой мешочек из моцареллы с начинкой из кусочков молодого сыра со сливками. Рецепт нового продукта воронежские производители разрабатывали несколько месяцев. — Мы приглашали разных итальянских технологов, которые работают с продуктом более 20 лет в разных регионах Италии, имеют свои секреты, особенности технологии производства продуктов. Но конечный итог — продукт, который представляем на рынок — это всё-таки большая работа всей нашей команды, — рассказала руководитель проектов Наталья Журавлёва. Еще один вариант закуски — буррату сочетать с ломтиками запеченной тыквы, мятной заправкой и бальзамическим кремом.
Новый сыр — уже на прилавках воронежских магазинов. Его успели попробовать обычные покупатели. — Уже брал этот сыр. Очень вкусный, нежный на вкус. Хорошо подходит для греческих салатов, гостям понравилось. Поэтому решил взять ещё одну баночку, — сообщил воронежец Дмитрий Грошев. Итальянский деликатес делают из воронежского молока — его получают от коров с собственных ферм. Буратта дополнила сырную коллекцию компании «Молвест», где уже представлено с десяток разновидностей — от Российского и Калачеевского сыров до Сулугуни и Моцареллы.
Надежда Абросимова, Евгений Лютов
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