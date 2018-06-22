Наши любимые продукты, которые вы не найдете в других странах

Идентифицировать национальную принадлежность многих «исконно русских» блюд весьма затруднительно. Гречка пришла с Востока, репа росла на античных греческих огородах, квашеная капуста квасилась в Германии. Однако, несмотря на иностранные корни, некоторые блюда прижились только в нашей стране.

Многие, уезжая за границу, начинают скучать по домашним пельменям, бабушкиным пирогам с картошкой, мороженому в вафельном стаканчике и нормальной гречке. А в чужеземных странах это можно найти, но совершенно в другом виде или данный продукт не употребляют там вовсе.

Гречка

Древние свидетельства употребления гречки человеком в пищу найдены только в одном месте — на Алтае. Там окаменелых зерен гречки в захоронениях и на стоянках полным-полно. Видимо, именно оттуда гречка распространилась по Азии, но без особого успеха. Любят и чтят ее только у нас. В книге известного кулинара Похлебкина «История важнейших пищевых продуктов» гречка названа «символом русского своеобразия». За дешевизну, универсальность и простоту в приготовлении эта крупа и сегодня пользуется огромной популярностью. В странах Европы, в Израиле и других ее продают в основном зеленую, непрожаренную, иногда продают в магазинах полезных органических продуктов, но огромным спросом она не пользуется. Диетологи полагают: тут все дело в том, что к гречке надо привыкать с малолетства. Взрослый человек, впервые пробуя гречневую кашу, будет чувствовать горечь и химический привкус.

Березовый сок Являясь официальным символом России, береза, однако, растет по всему миру. Но почему-то только у нас придумали ее «доить» — собирать березовый сок. Он, кстати, обладает бездной достоинств — укрепляет иммунитет, кровеносные сосуды, обладает противовоспалительным и противомикробным свойством, улучшает обмен веществ и благотворно действует на систему пищеварения. Это напиток способен утолять жажду, так как его вкусовые качества ненавязчивы и чем-то напоминают обыкновенную воду. Наличие сахара в составе обеспечивает брожение, что используется для приготовления березового кваса. Интересно, что береза для сока должна «созреть». Знающие люди утверждают, что сок большого дерева намного слаще.

Докторская колбаса

Культовая советская колбаса, разработкой рецептуры которой руководил сам Микоян. Рецепт отличался пониженным содержанием жиров при том, что в состав колбасы входило много белка. Как было сказано в документах того времени, «Докторская» предназначалась для диетического питания людей с соматическими признаками последствий перенесенного длительного голодания. В соответствии с ГОСТом, на 100 кг колбасы положено было брать 25 килограммов говядины высшего качества, 70 килограммов нежирной свинины, 3 килограмма свежих куриных яиц, 2 литра молока, соль, сахар, мускатный орех или кардамон. Срок хранения этой колбасы составлял 72 часа. Нынешняя «Докторская» уже не является тем диетическим продуктом, который был разработан в 1936 году. Однако, ореол суперпродукта остался. По-прежнему ее упорно добавляют во все салаты. За рубежом к вареным колбасам относятся весьма сдержанно, предпочитая копченые или сыровяленые изделия. «Докторской» там не найти.

Кедровые орехи

Самые полезные орехи, которые практически невозможно вырастить промышленным способом. Уж слишком много места требуется кедру, чтобы разродиться спустя пятьдесят лет первым десятком скромных шишек. Сами орешки (кстати, с точки зрения науки, это не орехи, а семена) — маленькие, бледно-желтые зернышки с ярким вкусом, их почти всегда продают очищенными от скорлупы. Пикантный вкус кедровых орешков становится ярче, если их поджарить, когда они начинают выделять масло. Ядра кедровых орешков богаты микроэлементами. Всего 100 грамм этого вкусного продукта хватает, чтобы удовлетворить большую часть суточной потребности человека в меди, марганце, кобальте, цинке. Сегодня Россия экспортирует кедровые орехи в некоторые страны, но популярность они пока нигде не приобрели, да и найти в магазине их весьма сложно.

Сушеная рыба

Вобла, бычки, корюшка — для русского человека это не просто закуска к пиву, это ритуал. В других странах этот снек вовсе не популярен, и напрасно. В сушеной рыбе содержится большое количество кальция, в фосфора и фтора, полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3). Существует два основных способа сушки рыбы: в при горячем рыбу сушат при температурном режиме свыше 200 градусов, а при использовании холодного способа — при температуре не выше 40 градусов. Так лучше сохраняются полезные свойства рыбы.

Ржаной хлеб

Многие столетия русские предпочитали ржаной хлеб. Для его выпечки было необходимо заранее подготовить закваску.. Именно благодаря содержащейся в ней молочной кислоте ржаной обладает таким вкусом К ржаному надо привыкать с детства. В книге «Путешествие антиохийского патриарха Макария (это середина XVII века) написано: „Мы видели, как возчики и другие простолюдины завтракали им (хлебом), словно это была превосходнейшая халва. Мы же совершенно не в состоянии есть его, ибо он кисел, как уксус, да и запах имеет тот же“. А еще в прошлом веке, исследование, проведенное во Франции, показало ухудшение здоровья после ржаного хлеба у людей, привыкших к багетам и круассанам.

Текст: Инна Щепетко

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