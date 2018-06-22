Как сделать слайм в домашних условиях: простые способы

Слайм — новая фишка этого сезона. Сегодня сложно представить себе ребенка, который не знает что это такое. В просторечье «лизун», слайм является неким «антистрессом» или альтернативой спинеру. Его используют для игры или просто, чтобы занять руки. Конечно, его можно купить в любом детском отделе со всякой мелочевкой, но куда более интересно сделать слайм самим в домашних условиях и подручных средств, а как — расскажем далее.

Рецепт на основе клея ПВА Проще всего сделать слайм в домашних условиях, используя рецепт на основе клея. Для этого пригодится:

Клей ПВА.

Тетраборат натрия. Этот ингредиент продается в аптеке.

Вода.

Любой пищевой краситель для придания игрушке желаемого оттенка.

Дополнительные компоненты на выбор. Это могут быть блестки, шарики и так далее. Они вовсе не обязательны, но при желании можно их добавить в лизуна для получения уникальной игрушки.

Фартук, резиновые перчатки и миска с ложкой и пакет.

Приступаем к работе:

Следует первым делом смешать клей, воду и краситель. Клея возьмите столько, какого размера вы хотите получить слайм.

Добавьте к получившейся смеси тетраборат натрия, размешайте хорошенько.

Теперь нужно переложить смесь в пакет и размять хорошо. Чем лучше все ингредиенты перемешаются, тем качественнее получится игрушка.

Вот и все, слайм получился ничуть не хуже, чем с магазинной полки.

Этот же самый рецепт можно использовать и для того, чтобы сделать слайм в домашних условиях без использования тетрабората натрия. Эту составляющую можно заменить пищевой содой.

А теперь можно попробовать сделать матовый слайм в домашних условиях. Рецепт очень простой и основан на клее ПВА и тетрабората нартия. Здесь без него никак. Вот что нужно сделать:

Перемешайте необходимое количество клея ПВА с тетраборатом натрия. Мешать нужно до загустения и не переборщить с бораксом (тетраборатом натрия). Это очень важно, так как консистенция смеси повлияет на качество лизуна. Можно добавить 1 или 2 чайные ложки соды пищевой и хорошо перемешать.

Как только вы получили густую тягучую смесь, добавляйте в нее нужный матовый краситель.

Интересным является тот факт, что если игрушка вышла не того оттенка, который был задуман, ее можно промыть под водой и заново добавить другой, более подходящий краситель.

Слайм можно сделать разного цвета, используя пищевые порошкообразные красители. Интересным получаются слаймы с использованием серебристого или золотистого красителя.

Слайм на основе шампуня и сахара

Еще одним удачным вариантом рецепта для изготовления слайма самим в домашних условиях можно считать рецепт на основе сахара и шампуня.

Нам понадобится:

Шампунь. Он должен быть густой, можно использовать детский шампунь Кря-кря.

Сахар.

Нужно смешать шампунь и сахар до однородной консистенции. В шампунь добавляйте сахар, пока смесь не загустеет. После поставьте смесь в морозилку на 1-2 часа.

Слайм получается тягучий, но быстро тает в руках.

Самый простой рецепт слайма

Проще всего сделать слайм в домашних условиях по рецепту, который приведен далее. Для него нам будет нужнее только один ингредиент — жидкое мыло. Возьмите мыло яркого цвета или добавьте в него немного краски.

Делать нужно так:

Перелейте жидкое мыло в небольшую емкость и хорошо перемешайте его ложкой или вилкой до образования мелких пузырьков.

Поставьте перемешанное мыло в холодильник всего на 3 минуты и слайм готов.

Лизун по этому рецепту делается очень быстро и получается тягучим. В него тоже можно добавлять блестки, шарики или мелкие бусинки. Но минусом является то, что он тоже быстро тает.

Самый лучший рецепт без клея

Очень интересный и действенные варианты изготовления слайма в домашних условиях — рецепт на основе маски-пленки.

Для творчества нужно:

Маска-пленка.

Пена для бритья.

Немного воды (не более 1 столовой ложки).

Краситель.

Сода.

Жидкость для контактных линз.

Делаем так:

В миску выдавите из пакета маску-пленку.

Добавьте такое же количество пенки для бритья.

Добавьте 1 столовую ложку воды и краситель.

Все хорошо перемешайте.

Положите 0,5 чайной ложки соды и снова перемешайте.

Добавьте немного жидкости для промывания контактных линз.

Теперь нужно взять слайм в руки и в течение 3 минут разминать его. Сначала он будет липнуть к рукам, но после растирания перестанет. Если липнуть не перестает, то нужно добавить еще немного жидкости для линз.

Слайм по этому рецепту получается густым, нужной консистенции и не липнет к рукам. Минусом этого рецепта является только большое количество ингредиентов, но если все есть в наличии, то рецепт замечательный.

В такого лизуна можно добавить блестки, чтобы он получился нарядным и индивидуальным.

Слайм из зубной пасты и мыла

Еще один простой рецепт слайма, который основан всего на двух составляющих: зубной пасте и жидком мыле.

Для того чтобы сделать в домашних условиях это простой и быстрый слайм нужно смешать эти два ингредиента:

В миску выдавите немного обычной белой зубной пасты.

Добавьте немного жидкого мыла и размешайте.

Затем еще немного мыла и снова размешайте. Повторяйте до тех пор, пока консистенция не станет вязкой, а слайм не достигнет желаемого объема.

В такой слайм можно смело добавлять бусинки или блестки для декора.

Мягкий лизун Флаффи

Для того чтобы сделать в домашних условиях мягкий слайм можно использовать следующий рецепт. Для него подготовьте:

Канцелярский прозрачный клей.

Тетраборат натрия.

Гель для ног.

Жидкое мыло.

Делаем слайм следующим образом:

В миске смешайте прозрачный канцелярский клей и немного тетрабората натрия.

Нужно хорошо размешать получившуюся смесь.

Добавьте немного геля для ног и жидкого мыла, размешайте.

При необходимости добавьте еще немного геля и мыла.

Теперь следует хорошо размять лизун руками. Сначала он будет липнуть к рукам, но после перестанет.

В этот слайм можно добавить любой краситель. Это может быть как пищевой краситель, так и обычная гуашь.

Дополнительные советы

Для того чтобы слайм, сделанный самостоятельно в домашних условиях, получился удачно, нужной консистенции и не лип к рукам нужно четко следовать рецепту и придерживаться некоторых советов:

Выбирайте клей свежий, не на исходе срока годности. Это очень важно для создания нужной консистенции лизуна.

Если вы делаете слайм из канцелярского прозрачного клея, возьмите клей фирмы Erich Krause или другой фирмы, но очень хорошего качества.

Если в рецепте присутствует зубная паста, то лучше остановить выбор на обычной белой пасте. Не нужно брать гелевую пасту или цветную, они не дадут нужного результата.

Не стоит заменять тетраборат натрия обычной пищевой содой. Добавьте лучше и то и другое.

После того как вы смешаете все ингредиенты по рецепту важно хорошенько размять слайм в руках. Сначала он будет липнуть, но после станет нужной консистенции.

В лизуна, сделанного по любому из вышеперечисленных рецептов, можно добавлять блестки, бусины, резаную фольгу или любые другие наполнители, чтобы создать уникальный, интересный слайм.

Экспериментируйте с добавками и красителями, но не меняйте рецепты.