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Тестирование стимулятора роста Энерген Аква. Обработка семян огурцов, рассады томатов, лука — репки и севка
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Тестирование стимулятора роста Энерген Аква. Обработка семян огурцов, рассады томатов, лука — репки и севка 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Регион тестирования — республика Марий Эл (56 сев. широты, 47 вост. долготы).
Тестирование производится на семенах огурцов, рассаде помидоров, луке — репке и севке.
1. Оценка удобства использования препарата
Препарат имеет инструкцию в каждой упаковке, позволяющую легко определить необходимую дозу.
Дозатор, позволяющий отмерять препарат «по каплям», очень удобен.
Сложность — трудно определить остаток препарата из-за непрозрачного флакона и сплошной этикетки.
2. Оценка эффективности препарата
Рассада огурцов
12.04.2018 г. Огурцы перед посадкой были замочены в обычной воде и в препарате.
16.04.2018 г.
В обоих случаях количество проклюнувшихся семечек было примерно одинаковое.
Всходы тоже не показали разницы.
8.05.2018 г.
Рассада перед высадкой в теплицу.
Рассада огурцов из семян, обработанных Энергеном АКВА (слева) более мощная.
5.06.2018 г.
Сравниваем огурцы Борисыч, обработанные Энергеном АКВА и необработанные
Есть некоторая разница, но незначительная.
без обработки преапатом
Рассада томатов
Для эксперимента взята рассада двух томатов (черри) одинакового сорта и одинакового размера.
20.04.2018 г. Один из горшочков был полит раствором в пропорции 10 мл на 0,5 л.
15.05 — видна разница между рассадой помидоров:
Политый препаратом томат более высокий.
Лук семейный и севок
Часть лука замочена по обычной технологии в растворе марганцовки.
Для бОльшей части использован препарат (лук замочен на 4 часа).
Посадка лука произведена 5 мая.
1 июня — лук, обработанный препаратом незначительно отличается от лука такого же сорта, ничем не обработанного.
необработанный лук  обработанный
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