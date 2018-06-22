Тестирование стимулятора роста Энерген Аква. Обработка семян огурцов, рассады томатов, лука — репки и севка

Регион тестирования — республика Марий Эл (56 сев. широты, 47 вост. долготы).

Тестирование производится на семенах огурцов, рассаде помидоров, луке — репке и севке.

1. Оценка удобства использования препарата

Препарат имеет инструкцию в каждой упаковке, позволяющую легко определить необходимую дозу.

Дозатор, позволяющий отмерять препарат «по каплям», очень удобен.

Сложность — трудно определить остаток препарата из-за непрозрачного флакона и сплошной этикетки.

2. Оценка эффективности препарата

Рассада огурцов

12.04.2018 г. Огурцы перед посадкой были замочены в обычной воде и в препарате.

16.04.2018 г.

В обоих случаях количество проклюнувшихся семечек было примерно одинаковое.

Всходы тоже не показали разницы.

8.05.2018 г.

Рассада перед высадкой в теплицу.

Рассада огурцов из семян, обработанных Энергеном АКВА (слева) более мощная.

5.06.2018 г.

Сравниваем огурцы Борисыч, обработанные Энергеном АКВА и необработанные

Есть некоторая разница, но незначительная.

без обработки преапатом

Рассада томатов

Для эксперимента взята рассада двух томатов (черри) одинакового сорта и одинакового размера.

20.04.2018 г. Один из горшочков был полит раствором в пропорции 10 мл на 0,5 л.

15.05 — видна разница между рассадой помидоров:

Политый препаратом томат более высокий.

Лук семейный и севок

Часть лука замочена по обычной технологии в растворе марганцовки.

Для бОльшей части использован препарат (лук замочен на 4 часа).

Посадка лука произведена 5 мая.

1 июня — лук, обработанный препаратом незначительно отличается от лука такого же сорта, ничем не обработанного.

необработанный лук обработанный