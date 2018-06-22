6 способов приготовления вкусного кофе: рецепты из разных стран мира

Культура потребления кофе насчитывает уже несколько столетий и до сих пор продолжает меняться в зависимости от своей географии. Каждая страна отличается традициями, языком и кухней, поэтому, что логично, даже рецепты кофейных напитков у каждой из них разные.6 способов приготовления вкусного кофе: рецепты из разных стран мираБразилия Экономика Бразилии держится на двух китах: кофе и апельсиновом соке. Безусловно, употреблять эти напитки по отдельности вкусно,

но бразильские бариста в 30-ых годах прошлого столетия отважились на эксперимент и стали добавлять в кофе свежевыжатый апельсиновый сок. За свои

энергетические и вкусовые качества апельсиновый кофе прочно вошел в меню

бразильских баров и кофеен. Спустя много лет, правила его подачи остаются

неизменными. Сначала в стакан вливается апельсиновый фреш, а вслед за ним слой кофе. Очень важно, чтобы слои между собой не перемешивались.

Италия Еще одна страна, где кофе любят сочетать с цитрусами — это Италия. Именно в Италии появился кофе с лимоном, рецепт которого сейчас

распространился по всему миру. О его появлении ходит множество слухов, кто-то утверждает, что такой кофе придумали, чтобы избавиться от похмелья, другие

уверяют, что ради похудения. Теорий множество, и каждый находит в этом напитке

что-то особенное. В Италии существует два способа его приготовления.

Первый «романо» (он же кофе по-римски) — с добавлением кусочка лимона.

Второй вариант — кофе по-сицилийски, с лимонным соком и цедрой.

Ирландия Ирландия — страна лепреконов, пиво Guinness и виски. Первое упоминание об ирландском виски датируется 12 веком, что позволяет

назвать его старейшим крепким напитком в Европе. В Ирландии виски пьют в чистом виде,

делают на его основе коктейли, добавляют в чай и, конечно же, в кофе.

Естественно, пить такой ирландский кофе по утрам, чтобы взбодриться, не стоит,

иначе получится как в старой поговорке — «с утра выпил — весь день свободен».

Мексика

В Мексике предпочитают варить и пить кофе с корицей. Такой рецепт

называется «Кофе де олла», где «олла» — это специальные глиняные сосуды, в которых варится кофе с трубочками корицы и коричневым сахаром.

Япония

Японцы решили не придумывать кофейные напитки, а привнести свой

национальный креатив в кофейное оформление. Искусство латте-арта в этой стране

вывели на совершенно новый уровень, где стандартные рисунки на молочной пене,

заменили объемными 3 D фигурами.

Швеция

Пожалуй, в том, чтобы пить кофе и закусывать его сыром нет ничего странного. В Швеции подумали, что есть сыр в прикуску — это слишком

скучно. Там лапландский сыр опускают на дно чашки, а потом щедро заливают его кофе. Такая традиция в Швеции называется «kaffeost» и практикуется по всей

стране.

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