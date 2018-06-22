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IKEA выпустила постеры с инструкцией, как готовить, и это гениально
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IKEA выпустила постеры с инструкцией, как готовить, и это гениально 

Bigpicture.ru 38 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Кажется, миссия IKEA на земле — постараться сделать нашу жизнь проще. С мебелью у них не всегда получается, и, видимо, поэтому они решили накормить несчастных, которые абсолютно не умеют готовить. Канадская ветвь компании совместно с маркетинговой фирмой Leo Burnett выпустила серию иллюстрированных рецептов Cook This Page (в переводе — «приготовь страницу/лист»).
На каждом листе нарисованы необходимые для приготовления блюда ингредиенты. Начинающему повару нужно лишь купить продукты и заполнить ими пустующие рисунки. Иллюстрации выполнены на пищевом пергаменте безвредными чернилами. Как только зияющие пустотой рисунки будут прикрыты, нужно свернуть лист, завязать и отправить в духовку. Что может быть проще?
Источник: Bored Panda
Равиоли со шведскими митболами — скандинавский вариант итальянской классики.
Соль и мелкорубленый чеснок.
Один листок орегано.
Заворачиваете.
Отправляете в духовку.
И наслаждаетесь.
Лосось с лимоном и травами — блюдо почти из ресторана. Обычно к таким рецептам подходить страшно.
Измельченный в порошок лук.
Восхитительные креветки для вечеринки.
Черный перец.
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