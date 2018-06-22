IKEA выпустила постеры с инструкцией, как готовить, и это гениально

Кажется, миссия IKEA на земле — постараться сделать нашу жизнь проще. С мебелью у них не всегда получается, и, видимо, поэтому они решили накормить несчастных, которые абсолютно не умеют готовить. Канадская ветвь компании совместно с маркетинговой фирмой Leo Burnett выпустила серию иллюстрированных рецептов Cook This Page (в переводе — «приготовь страницу/лист»).

На каждом листе нарисованы необходимые для приготовления блюда ингредиенты. Начинающему повару нужно лишь купить продукты и заполнить ими пустующие рисунки. Иллюстрации выполнены на пищевом пергаменте безвредными чернилами. Как только зияющие пустотой рисунки будут прикрыты, нужно свернуть лист, завязать и отправить в духовку. Что может быть проще?

Источник: Bored Panda

Равиоли со шведскими митболами — скандинавский вариант итальянской классики.

Соль и мелкорубленый чеснок.

Один листок орегано.

Заворачиваете.

Отправляете в духовку.

И наслаждаетесь.

Лосось с лимоном и травами — блюдо почти из ресторана. Обычно к таким рецептам подходить страшно.

Измельченный в порошок лук.

Восхитительные креветки для вечеринки.

Черный перец.

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