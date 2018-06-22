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На завтрак: 7 классных рецептов яиц в духовке
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На завтрак: 7 классных рецептов яиц в духовке 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
Яйца относятся к категории продуктов, которые должны присутствовать в рационе человека на постоянной основе. Это ценный источник витаминов, минералов, белков и ценных аминокислот, которые важны для здоровья организма и крепкого иммунитета.
Чаще всего из яиц готовят яичницу и омлет или просто варят их вкрутую или всмятку. Рецепты просты и понятны, результат получается вкусным. Но яйца можно приготовить не только на плите, но и в духовке. Блюда получатся и вкусными, и аппетитными — ничуть не хуже.
Делимся подборкой вкусных рецептов яиц, для приготовления которых вам потребуется духовка. Вкусных завтраков!
Запеченный яйца с соусом маринара и моцареллой — привет из солнечной Италии. Такое блюдо станет идеальным вариантом как раннего завтрака, так и позднего бранча.
Приготовьте соус маринара.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Соус влейте в форму для запекания. Сверху разбейте яйца.
Добавьте моцареллу и тертый сыр.
Приправьте по вкусу солью и всеми видами перца.
Выпекайте 8-10 минут.
Перед подачей украсьте зеленью.
Яйца прекрасно сочетаются с грибами — получается изысканный и в то же время весьма насыщенный вкус, который придется по душе даже самому избирательному гурману. А еще это просто сытный вариант завтрака для насыщенного дня!
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Форму для запекания смажьте маслом. Добавьте нарезанный лук и тушите до мягкости.
Добавьте еще масло и нарезанные грибы и обжарьте до готовности.
Добавьте петрушку и приправьте по вкусу солью и перцем.
Разделите эту смесь между четырьмя формами для выпечки. Сделайте углубление в центре и разбейте по яйцу. Сверху добавьте по 1 ст. л. сливок. Поставьте формы на противень, политый водой, и запекайте в течение 10-12 минут до готовности яиц.
Подавайте, посыпав свежей зеленью.
Яйца в авокадо не только аппетитный, но и очень полезный завтрак. Авокадо — ценный источник полезных жиров, которые активируют умственную деятельность и благоприятно влияют на работу сердца и сосудов.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Разрежьте авокадо пополам и аккуратно удалите сердцевину.
Аккуратно сделайте углубления в каждой половинке, чтобы оставить больше места для яйца.
Выложите авокадо открытой стороной вверх в форму для выпечки.
Добавьте чайную ложку соуса.
Разбейте яйцо и вылейте его в авокадо, посолите, поперчите.
Запекайте в духовке в течение 12-15 минут.
Посыпьте нарезанной кинзой и подавайте с теплыми тостами.
Вместо привычного сэндвича приготовьте яйца и бекон, запеченные в хлебе. Отличный способ взглянуть на привычный завтрак совершенно по-новому.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Выложите булочки на противень. Отправьте в духовку на 5 минут.
Острым ножом отрежьте верхушку у булочек и сделайте углубление.
Выложите в центр каждой булочки ломтик бекона и разбейте яйцо.
Помидоры нарежьте кубиками. Посыпьте каждую булочку.
Посолите, поперчите.
Отправьте в духовку на 15 минут.
Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.
Если вы не в силах отказаться от любимой яичницы, попробуйте запечь ее с помидорами. Не отказывайтесь от смелых гастрономических экспериментов!
Разогрейте духовку до 205 градусов.
Помидоры разрежьте пополам и выложите в форму для выпечки. Выпекайте 12 минут.
Достаньте помидоры из духовки. Посыпьте тертым пармезаном, сбрызните оливковым маслом, посыпьте половиной рубленных листьев базилика, посолите и поперчите.
Разбейте яйца сверху на помидоры. Верните блюдо в духовку и выпекайте 8-10 минут. Посолите яйца, поперчите и украсьте базиликом.
В Испании из яиц обожают готовить всевозможные запеканки. Берите идею на вооружение и опробуйте лично. Приготовьте воздушную запеканку «Тортилла Эспаньола», которая буквально тает во рту.
В большой миске взбейте яйца с большой щепоткой соли. Отложите.
Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием. Добавьте масло и нагрейте. Обжарьте нарезанные ломтиками картофель и лук в течение примерно 25 минут. С помощью сита слейте лишнее масло. Масло отложите.
Переложите картофель и лук в жаропрочную миску, посолите и поперчите. Яйца снова взбейте, вылейте в миску с картофелем и луком и перемешайте. Дайте постоять в течение 5 минут.
Добавьте 3 столовые ложки отложенного масло в неглубокую сковороду и нагрейте на среднем огне. Выложите в сковороду яичную смесь и жарьте, встряхивая, 6 минут.
Накройте сковороду большой тарелкой и переверните запеканку на тарелку.
Добавьте в сковороду 1 ст. л. масла и верните на огонь. Аккуратно выложите в сковороду запеканку верхней стороной вниз и жарьте еще 2-4 минуты до готовности.
Осторожно переложите запеканку на тарелку и дайте постоять 5 минут перед подачей.
А еще из яиц можно приготовить вкусные маффины, которые станут отличным дополнением к утренней чашке чая или кофе.
Предварительно разогрейте духовку до 170 градусов.
Овощи мелко нарежьте и переложите в большую миску. Добавьте масло и тимьян.
Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпекания. Отправьте в духовку.
Выпекайте 20 минут.
В ту же миску разбейте яйца. Посолите. Хорошенько перемешайте.
Форму для выпекания маффинов застелите пергаментом.
Выложите овощи на дно каждой формочки.
Залейте яичной смесью.
Выпекайте 20-25 минут.
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