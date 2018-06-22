На завтрак: 7 классных рецептов яиц в духовке

Яйца относятся к категории продуктов, которые должны присутствовать в рационе человека на постоянной основе. Это ценный источник витаминов, минералов, белков и ценных аминокислот, которые важны для здоровья организма и крепкого иммунитета.

Чаще всего из яиц готовят яичницу и омлет или просто варят их вкрутую или всмятку. Рецепты просты и понятны, результат получается вкусным. Но яйца можно приготовить не только на плите, но и в духовке. Блюда получатся и вкусными, и аппетитными — ничуть не хуже.

Делимся подборкой вкусных рецептов яиц, для приготовления которых вам потребуется духовка. Вкусных завтраков!

Запеченный яйца с соусом маринара и моцареллой — привет из солнечной Италии. Такое блюдо станет идеальным вариантом как раннего завтрака, так и позднего бранча.

Приготовьте соус маринара.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Соус влейте в форму для запекания. Сверху разбейте яйца.

Добавьте моцареллу и тертый сыр.

Приправьте по вкусу солью и всеми видами перца.

Выпекайте 8-10 минут.

Перед подачей украсьте зеленью.

Яйца прекрасно сочетаются с грибами — получается изысканный и в то же время весьма насыщенный вкус, который придется по душе даже самому избирательному гурману. А еще это просто сытный вариант завтрака для насыщенного дня!

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Форму для запекания смажьте маслом. Добавьте нарезанный лук и тушите до мягкости.

Добавьте еще масло и нарезанные грибы и обжарьте до готовности.

Добавьте петрушку и приправьте по вкусу солью и перцем.

Разделите эту смесь между четырьмя формами для выпечки. Сделайте углубление в центре и разбейте по яйцу. Сверху добавьте по 1 ст. л. сливок. Поставьте формы на противень, политый водой, и запекайте в течение 10-12 минут до готовности яиц.

Подавайте, посыпав свежей зеленью.

Яйца в авокадо не только аппетитный, но и очень полезный завтрак. Авокадо — ценный источник полезных жиров, которые активируют умственную деятельность и благоприятно влияют на работу сердца и сосудов.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Разрежьте авокадо пополам и аккуратно удалите сердцевину.

Аккуратно сделайте углубления в каждой половинке, чтобы оставить больше места для яйца.

Выложите авокадо открытой стороной вверх в форму для выпечки.

Добавьте чайную ложку соуса.

Разбейте яйцо и вылейте его в авокадо, посолите, поперчите.

Запекайте в духовке в течение 12-15 минут.

Посыпьте нарезанной кинзой и подавайте с теплыми тостами.

Вместо привычного сэндвича приготовьте яйца и бекон, запеченные в хлебе. Отличный способ взглянуть на привычный завтрак совершенно по-новому.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выложите булочки на противень. Отправьте в духовку на 5 минут.

Острым ножом отрежьте верхушку у булочек и сделайте углубление.

Выложите в центр каждой булочки ломтик бекона и разбейте яйцо.

Помидоры нарежьте кубиками. Посыпьте каждую булочку.

Посолите, поперчите.

Отправьте в духовку на 15 минут.

Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.

Если вы не в силах отказаться от любимой яичницы, попробуйте запечь ее с помидорами. Не отказывайтесь от смелых гастрономических экспериментов!

Разогрейте духовку до 205 градусов.

Помидоры разрежьте пополам и выложите в форму для выпечки. Выпекайте 12 минут.

Достаньте помидоры из духовки. Посыпьте тертым пармезаном, сбрызните оливковым маслом, посыпьте половиной рубленных листьев базилика, посолите и поперчите.

Разбейте яйца сверху на помидоры. Верните блюдо в духовку и выпекайте 8-10 минут. Посолите яйца, поперчите и украсьте базиликом.

В Испании из яиц обожают готовить всевозможные запеканки. Берите идею на вооружение и опробуйте лично. Приготовьте воздушную запеканку «Тортилла Эспаньола», которая буквально тает во рту.

В большой миске взбейте яйца с большой щепоткой соли. Отложите.

Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием. Добавьте масло и нагрейте. Обжарьте нарезанные ломтиками картофель и лук в течение примерно 25 минут. С помощью сита слейте лишнее масло. Масло отложите.

Переложите картофель и лук в жаропрочную миску, посолите и поперчите. Яйца снова взбейте, вылейте в миску с картофелем и луком и перемешайте. Дайте постоять в течение 5 минут.

Добавьте 3 столовые ложки отложенного масло в неглубокую сковороду и нагрейте на среднем огне. Выложите в сковороду яичную смесь и жарьте, встряхивая, 6 минут.

Накройте сковороду большой тарелкой и переверните запеканку на тарелку.

Добавьте в сковороду 1 ст. л. масла и верните на огонь. Аккуратно выложите в сковороду запеканку верхней стороной вниз и жарьте еще 2-4 минуты до готовности.

Осторожно переложите запеканку на тарелку и дайте постоять 5 минут перед подачей.

А еще из яиц можно приготовить вкусные маффины, которые станут отличным дополнением к утренней чашке чая или кофе.

Предварительно разогрейте духовку до 170 градусов.

Овощи мелко нарежьте и переложите в большую миску. Добавьте масло и тимьян.

Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпекания. Отправьте в духовку.

Выпекайте 20 минут.

В ту же миску разбейте яйца. Посолите. Хорошенько перемешайте.

Форму для выпекания маффинов застелите пергаментом.

Выложите овощи на дно каждой формочки.

Залейте яичной смесью.

Выпекайте 20-25 минут.