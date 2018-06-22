8 летних ягод, которые помогут быстро похудеть

Если вы хотите быстро похудеть — стоит сделать выбор в пользу ягод. Они легко усваиваются и не перегружают организм. Делимся списком самых полезных для потери веса. С ними можно сбросить лишние килограммы и одновременно получить хорошее сочетание питательных веществ.

Ароматная и вкусная клубника может стать отличной альтернативой сладким десертам. Эта ягода переполнена полезными микроэлементами, выводит из организма вредные соли и лишнюю жидкость. Свежая клубника питает клетки организма и способствует быстрому сжиганию жиров. Не зря на ее основе придумано множество диет для быстрого похудения.

Поэтому, если есть желание быстро и при этом вкусно худеть, регулярно устраивайте разгрузочные дни с клубникой. При диетическом режиме питания можно съедать в день до 1-1,5 свежих ягод. А для еще большей эффективности при этом лучше пить много воды или зеленого чая, конечно же, без добавления сахара.

В составе барбариса содержится целый комплекс полезных веществ, которые не только насыщают организм витаминами, но и помогают ему сжигать жиры. Кислые ягоды барбариса считаются одними из самых низкокалорийных, поэтому и рекомендованы для включения в рацион многими диетологами.

Если вам не по вкусу кислота этих ягод, готовьте из барбариса отвары, чаи и настои. Можете также добавлять ягоды барбариса в любимые низкокалорийные десерты, готовить на их основе морсы и освежающие летние коктейли. Такие вкусные напитки и блюда помогут не только в борьбе с лишними килограммами, но и позволят очистить организм от шлаков.

Женщины, которые стараются похудеть, должны включить в свой рацион эту летнюю ягоду. По своему составу земляника считается кладезем витаминов, микроэлементов и клетчатки. Ароматная ягода также богата железом, благодаря чему оказывает положительное воздействие на процессы кроветворения и работу сердечно-сосудистой системы. Помимо полезного состава, земляника существенно ускоряет обменные процессы в организме.

Введение этой полезной ягоды в рацион при похудении способствует более интенсивному сбросу лишнего веса. Если вы хотите быть в форме и выглядеть прекрасно, не оставьте без внимания эту вкусную лесную ягоду.

О том, что летом нужно есть как можно больше малины, все из нас слышали с раннего детства. Эта сочная и ароматная летняя ягода считается одним из самых лучших средств в лечении вирусных заболеваний и простуды. Но оказывается, что на этом вся польза малины не ограничивается. Кроме того, что ягода переполнена важным для организма витамином С, в ней содержатся и большие запасы микроэлементов, которые ускоряют процесс расщепления жира.

Свежие ягоды малины не повышают уровень сахара в крови, поэтому могут стать самым вкусным летним угощением для диабетиков. Одна горстка малины способна одновременно и утолить чувство голода и поспособствовать сбросу лишних калорий. А что может быть лучше в условиях жесткой диеты?

Ежевика является рекордсменом по содержанию органических кислот, витаминов, пектинов и полезных микроэлементов. Вкусная кисло-сладкая ежевика способствует нормализации пищеварительного процесса, оказывает эффективное противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Но помимо всех этих свойств, ежевика особенно ценна в качестве продукта для похудения. Конечно, больше пользы организму принесут именно свежие ягоды.

Их можно добавлять в любимые фруктово-ягодные салаты, смузи и коктейли. Если вы придерживаетесь правильного и диетического питания, можете на основе ежевики приготовить также вкусные соусы и десерты. Блюда с ее добавлением получаются очень вкусными интересными.

Оказывается, что и эта сочная и кисловатая ягода считается эффективным средством, которое может значительно снизить калорийность блюд. Кроме минимального количества калорий вишня также способна обогатить организм уникальными минералами и витаминами. Вишня содержит полезные вещества, которые нельзя встретить в других ягодах. В ней имеются пигменты и пектины, фруктоза и глюкоза, редкие органические кислоты. Она способствует сжиганию подкожных жиров и прекрасно утоляет жажду.

Поэтому, если вы хотите иметь идеальную фигуру, готовьте на основе вишни смузи освежающие напитки и коктейли. Ешьте свежие ягоды в течение дня, и тогда проблемы с весом вам будут не страшны!

Так как красная и черная смородина обладают схожими свойствами, они одинаково хороши для похудения. В этих небольших по размеру ягодах содержится много витамина С и А, различные кислоты и минералы, которые стимулируют пищеварительные процессы и способствуют выведению из организма холестерина. Красная и черная смородина ускоряют обмен веществ, поэтому и лишние килограммы уходят намного быстрее. В составе ягод имеются также и активные элементы, влияющие на работу мозга.

Смородину можно есть в свежем виде, добавлять в салаты, готовить на ее основе соусы, смузи, морсы и витаминные коктейли. Любое блюдо с ее добавлением становится не только вкусным, но еще и максимально полезным для организма.

Эта огромная ягода состоит из большого количества воды и при этом содержит минимальное количество углеводов. Арбуз увлажняет организм и обеспечивает его мгновенной энергией. Благодаря своему уникальному и богатому составу эта сочная ягода улучшает пищеварение и быстро выводит токсины из организма, способствуя тем самым здоровой потере веса. Есть такую ягоду можно в свежем виде в качестве десерта или добавлять в салаты. Не менее вкусным получается арбуз, приготовленный на гриле.