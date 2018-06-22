Как мужчине похудеть без вреда для здоровья?

Стратегия стремительного похудения

Зачастую склонные к полноте мужчины и парни хотят скинуть вес как можно скорее, ставя перед собой задачу похудеть в тренажерном зале до 5 кг за месяц. Однако человеческий организм в состоянии сжигать не более 500-700 грамм жира за неделю.

Если массы уходит больше, значит, это вода либо мышцы.

Важно понимать также, что эти 500-700 грамм жировой ткани все равно, что 600-900 ккал в день. Именно по этой причине нет необходимости урезать свое питание более, чем на 20% от суточной дозы калорий. Подобные усилия не помогут сбросить вес и похудеть быстрее, а только сожгут твои мышцы!

Как похудеть без помощи диеты?

Ты ведь понимаешь, что скинуть килограммы без диеты и отказа от фаст-фудов и прочих высококалорийных продуктов нельзя. После активной тренировки в зале либо долгой пробежки ты сжигаешь не более 300-600 ккал (а это равнозначно 1 сникерсу).

Также нет специальных упражнений для похудения, а 10-15 повторений не сжигают жир вопреки распространенному мнению.

Запомни золотое правило похудения: лишние калории куда проще ограничивать на этапе поедания, а не сжигать изнурительными жиросжигающими тренировками.

Правила похудения для мужчин

Это удивительно, но мужчинам удается куда проще худеть, чем набирать мышцы. Вот почему важно скидывать лишние килограммы правильно. А иначе, ты рискуешь вместе с жировой тканью сжечь и мускулатуру. Тебе ведь не хочется стать обладателем костлявого и плоского тела с растянутой кожей? Поэтому соблюдай следующие правила:

Различай вредные и полезные углеводы. Если ты действительно хочешь похудеть, тебе придется исключить из питания быстрые углеводы с высокими гликемическими индексами (сладости, сахар, мучные продукты). Вместо этого ешь больше овощей и цельнозерновых круп. Проблема сладкого состоит в том, что оно усиливает аппетит, заставляя переедать. Запомни, сахар — это неминуемое зло, точно также как и сдоба, и картошка фри. Это пустые калории. Источником питательных веществ и волокон являются цельные зерна.

Ускорь метаболизм с помощью тренировок. Вместо изматывающего бега и остальных попыток сжечь калории путем кардиотренировок займись силовыми упражнениями. Таким образом, ты не только нормализуешь и ускоришь метаболизм, но и сможешь набрать мышечную массу. А это залог хорошей формы тела.

Не пытайся резко урезать питание. Парню с сухой массой тела (то есть вес за исключением жира) в 70 кг требуется как минимум 2 тысячи ккал в сутки. Уменьшение калорийности ниже указанной цифры может спровоцировать дисбаланс в обмене веществ, повысить уровень стрессовых гормонов и снизить синтез тестостерона. В результате организм будет стараться запастись жиром, а не сжечь его.

Используй жиросжигатели. При отсутствии проблем с сердцем, давлением и других противопоказаний, ты можешь использовать проверенные жиросжигатели и термогеники. С их помощью притупляется аппетит, а также повышается уровень активности. Сами по себе они не сжигают жир, но помогают сбросить лишний вес.

Ни в коем случае не гонись за быстрыми результатами. Слишком быстрое похудение чревато появлением проблем со здоровьем, а также сулят возврат к прежнему весу спустя нескольких месяцев. Если твоя цель — это не только избавиться от жира, но и поддерживать нормальный вес, то ты должен худеть не более, чем на 3 кг за месяц!

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Что же все-таки есть?

Для достижения цели сделай упор на следующие продукты:

Бобовые (употребляй чечевицу, черный горошек, красную фасоль, пятнистую фасоль, сою).

Орехи и семечки (отлично, если это будет нежареный миндаль, грецкие орехи, семечки, оливковое масло и авокадо).

Фрукты (разнообразные ягоды, яблоки, апельсины; из сухофруктов ешь изюм в умеренном количестве, естественно).

Овощи (побольше ешь листовой свеклы, брокколи, шпината, листовой капусты, моркови, сладкого перца разных видов, брюссельскую капусту).

Цельные зерна (это касается измельченной крупяной овсянки, цельнозернового хлеба без мучных добавок).

Мясо в небольших количествах (особенно если оно принадлежит травоядным, вскормленным на пастбище животным). Многие люди употребляют мясо, яйца, молочку в огромных количествах. Это безнравственно! Здоровым можно быть, и без мяса.

Какое значение имеет бег для похудения

Если масса тела превышает 90 кг, и ты никогда профессионально не бегал, тогда активные тренировки на беговой дорожке только разобьют твои колени, а не избавят от лишнего жира. Помни о том, что в эффективном похудении играет роль не выбор кардио (бег либо быстрая ходьба), а частота пульса.

Длительные тренировки в жиросжигающей зоне пульса (не меньше 45 минут при показателе 130-140 ударов в минуту) — самый лучший метод правильного похудения. Причем для регуляции обмена веществ и уровня инсулина в крови за 3-4 часа до начала такой тренировки старайся ничего не есть.

Тренировки на пустой желудок

Для стремительного снижения веса мужчины занимаются медленными и продолжительными кардиотренировками перед завтраком с раннего утра. Конечно, заниматься спортом на голодный желудок куда сложнее, но именно это заставляет организм изменять метаболизм и активно расходовать запасы.

Также эффективный инструмент в снижении массы тела — это интервальное голодание. Смысл заключается в том, что еду ты употребляешь только в период с 12 до 20 ч каждого дня, а остальное время организм испытывает голод. Причем обмен веществ не замедляется, поскольку на протяжении дня организм получает достаточную порцию калорий.

Чтобы сбросить лишние килограммы мужчины и парни, в первую очередь, должны пересмотреть привычки в питании, а только потом подумать о жиросжигающих тренировках. Причем худеть необходимо постепенно, иначе организм начнет избавляться от мышечной массы.

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