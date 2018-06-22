Быстрая и оригинальная закуска из крабовых палочек с помидорами

Что ни говори, но когда на столе помимо основного блюда есть закуска, аппетит удваивается. Особенно если она яркая и привлекательная — такая, как наша крабовая закуска. Этот рецепт еще не раз выручит, когда гости нагрянут вас навестить. По желанию в шарики можно добавить молотые грецкие орехи или фисташки.

Крабовая закуска/Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

200 г крабовых палочек,

2 яйца,

2 зубчика чеснока,

майонез по вкусу,

100 г твердого сыра,

1 помидор,

1 огурец,

зелень для украшения.

Приготовление:

1. Яйца положить в кастрюлю, залить холодной водой и варить 10 минут после закипания. Снять кастрюлю с плиты, яйца опустить в холодную воду и дать полностью остыть, затем очистить.

Шаг 1. Отвариваем яйца.

2. Крабовые палочки очистить от полиэтиленовой пленки и натереть на мелкой терке. Твердый сыр также натереть на мелкой терке. Чеснок измельчить.

Шаг 2. Натираем крабовые палочки на терке.

3. Сыр, яйца и половину крабовых палочек со­единить, добавить 2–3 ст. ложки майонеза, чеснок и все тщательно перемешать.

Шаг 3. Соединяем сыр, яйца и крабовые палочки.

4. Из полученной массы сформовать шарики размером чуть больше грецкого ореха. Помидор и огурец вымыть. Помидор нарезать кружочками, огурец — пластинами.

Шаг 4. Формируем шарики.

5. Шарики обвалять в оставшейся тертой крабовой стружке.

Шаг 5. Обваливаем шарики в крабовой стружке

Выложить на тарелку — каждый шарик на кружок помидора. Украсить огурцом и по желанию — зеленью.