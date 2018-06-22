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Быстрая и оригинальная закуска из крабовых палочек с помидорами
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Быстрая и оригинальная закуска из крабовых палочек с помидорами 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Что ни говори, но когда на столе помимо основного блюда есть закуска, аппетит удваивается. Особенно если она яркая и привлекательная — такая, как наша крабовая закуска. Этот рецепт еще не раз выручит, когда гости нагрянут вас навестить. По желанию в шарики можно добавить молотые грецкие орехи или фисташки.
Крабовая закуска/Фото: А. Карпенко/BurdaMedia
Понадобится:
200 г крабовых палочек,
2 яйца,
2 зубчика чеснока,
майонез по вкусу,
100 г твердого сыра,
1 помидор,
1 огурец,
зелень для украшения.
Приготовление:
1. Яйца положить в кастрюлю, залить холодной водой и варить 10 минут после закипания. Снять кастрюлю с плиты, яйца опустить в холодную воду и дать полностью остыть, затем очистить.
Шаг 1. Отвариваем яйца.
2. Крабовые палочки очистить от полиэтиленовой пленки и натереть на мелкой терке. Твердый сыр также натереть на мелкой терке. Чеснок измельчить.
Шаг 2. Натираем крабовые палочки на терке.
3. Сыр, яйца и половину крабовых палочек со­единить, добавить 2–3 ст. ложки майонеза, чеснок и все тщательно перемешать.
Шаг 3. Соединяем сыр, яйца и крабовые палочки.
4. Из полученной массы сформовать шарики размером чуть больше грецкого ореха. Помидор и огурец вымыть. Помидор нарезать кружочками, огурец — пластинами.
Шаг 4. Формируем шарики.
5. Шарики обвалять в оставшейся тертой крабовой стружке.
Шаг 5. Обваливаем шарики в крабовой стружке
Выложить на тарелку — каждый шарик на кружок помидора. Украсить огурцом и по желанию — зеленью.
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