Рецепт дня: Молочный коктейль с абрикосами 

В конце рабочей недели Sobesednik.ru предлагает побаловать себя легким молочным коктейлем из нашей рубрики «рецепт дня».
Что понадобится:
хлопья овсяные — 4 ст. л.
абрикосы — 4 шт.
молоко — 1 стакан
мята — 1 веточка
мороженое (любое)
1. Разогрейте молоко. Затем добавьте в него хлопья, перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться около 5 минут. Далее перелейте в миску для взбивания.
2. Промойте абрикосы и разрежьте их на две половинки.
3. Затем положите в эту же миску мороженое.
4. Взбейте все до однородной массы.
Коктейль можно украсить листьями мяты.