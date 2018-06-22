Рецепт дня: Молочный коктейль с абрикосами

В конце рабочей недели Sobesednik.ru предлагает побаловать себя легким молочным коктейлем из нашей рубрики «рецепт дня».

Что понадобится:

хлопья овсяные — 4 ст. л.

абрикосы — 4 шт.

молоко — 1 стакан

мята — 1 веточка

мороженое (любое)

1. Разогрейте молоко. Затем добавьте в него хлопья, перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться около 5 минут. Далее перелейте в миску для взбивания.

2. Промойте абрикосы и разрежьте их на две половинки.

3. Затем положите в эту же миску мороженое.

4. Взбейте все до однородной массы.

Коктейль можно украсить листьями мяты.