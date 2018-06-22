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Рецепт дня: Молочный коктейль с абрикосами
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Рецепт дня: Молочный коктейль с абрикосами 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
В конце рабочей недели Sobesednik.ru предлагает побаловать себя легким молочным коктейлем из нашей рубрики «рецепт дня».
Что понадобится:
хлопья овсяные — 4 ст. л.
абрикосы — 4 шт.
молоко — 1 стакан
мята — 1 веточка
мороженое (любое)
1. Разогрейте молоко. Затем добавьте в него хлопья, перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться около 5 минут. Далее перелейте в миску для взбивания.
2. Промойте абрикосы и разрежьте их на две половинки.
3. Затем положите в эту же миску мороженое.
4. Взбейте все до однородной массы.
Коктейль можно украсить листьями мяты.
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