Как сохранить хлеб свежим и вкусным максимально долго

С того момента как хлеб достали из печи, его вкус сразу начинается меняться. Сначала эти изменения неуловимы, но спустя сутки и больше можно заметить, как хлеб постепенно становится черствым, а иногда еще и покрывается плесенью. Чтобы сохранить вкус свежеиспеченного хлеба, на Руси его заворачивали в льняное полотенце. Вопрос сохранения свежести не утратил актуальности, только вместо куска ткани используются более хитрые способы. Вот самые эффективные из них.

Заморозить

Низкие температуры останавливают процесс черствения хлеба. Таким образом, помещенный в день покупки или на следующий день в морозилку хлеб сохраняет мягкость и вкусовые свойства. Перед замораживанием хлеб необходимо нарезать на куски, положить в застегивающийся пакет и выдавить из него как можно больше воздуха. За несколько часов до использования хлеб оставляют оттаивать естественным путем при комнатной температуре, а затем, чтобы окончательно «оживить», отправляют на несколько минут в духовку, которая повторно запускает процесс желатинизации крахмала, который и возвращает хлебу свежесть.

Хлебница

Этот предмет кухонной утвари придумали вовсе не для декора. Его самая главная функция состоит в том, чтобы предохранять хлеб от плесени и засыхания. В хлебнице создается особая среда с определенной влажностью, которая помогает оставаться буханке мягкой, и циркуляция воздуха, сохраняющая текстуру корочки. Большие хлебницы справляются с поставленной задачей лучше, поскольку обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха. Чем больше хлеба вы положите в хлебницу, тем выше в ней будет уровень влажности, поэтому важно не переполнять ее хлебом. И не храните хлеб в бумажном пакете — он только собирает влагу и разрушает корочку.

Пленка и фольга

Эти универсальные виды упаковочного материала могут быть весьма полезны для продления срока жизни хлеба. Остатки хлеба вы можете завернуть в пленку или фольгу, которая несколько замедлит процесс черствения. Но в отличие от хлебницы, при таком способе хранения не будет поддерживаться определенный уровень влаги, следовательно хлеб будет быстрее утрачивать свои свежесть. Чтобы вернуть аромат и вкус, перед употреблением хлеб нужно разогреть в духовке или поджарить в тосте.

Холодильник

На верхней полке холодильника хлеб сохранится лучше, чем на кухонном столе. Микроклимат холодильника предохраняет хлеб от появления плесени и быстрых изменений физических свойств буханки. Для защиты от посторонних запахов и поддержания влажности хранят его в тканевом мешке или полиэтиленовом пакете с отверстиями.

Прочие тонкости

Несмотря на все старания, хлеб, пусть и несколько медленнее, будет черстветь и в зависимости от исходного теста процесс этот может происходить с разной скоростью. Так, изделия с добавлением жира, как, например, бриошь или хала, сохраняют свежесть дольше, в то время как узкий по форме багет быстро превращается в «дубовую палку». Хорошая новость в том, что даже в таком виде хлебу все еще можно найти применение и сделать партию сухарей и приготовить с ними множество разнообразных блюд.