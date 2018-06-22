«У меня начались галлюцинации и мысли о смерти»: австралийская журналистка неделю ела жуков ради эксперимента

Австралийская журналистка Анджела Скуджинс вспомнила о докладе ООН 2013 года, в котором говорится, что будущее человечества за насекомыми, потому как мяса и овощей на всех не хватит. Она решила проверить эту теорию и посвятила семь дней своей жизни поеданию кузнечиков, червей и тарантулов. Если выражаться словами Анджелы, «это ужас».

Источник: Vice

Когда вы съедаете полукилограммовый стейк, то заодно выпиваете и 7700 литров воды. Именно столько жидкости нужно, чтобы поливать корм коровы, ну и поить ее при жизни. А как насчет салата и картошки фри к стейку? Уже представили, сколько драгоценной влаги уходит на полив?

Вот и получается, что привычный нам способ питания совсем неэкологичен. С каждым годом население Земли увеличивается на 83 миллиона человек, и всем надо что-то есть — самое время переходить на насекомых, их на всех хватит. Примерно так и говорилось в докладе ООН 2013 года о пользе насекомоедения, который только за первые сутки после публикации скачали 2,5 миллиона раз.

Прошло 5 лет. Мировые экосистемы по-прежнему находятся в печальном состоянии, население продолжает расти, а гамбургеры с саранчой и прочие изыски так и не вошли в наш повседневный рацион. Задавшись вопросом, являются ли насекомые панацеей для человечества, Анджела посвятила неделю своей жизни переходу на «правильное питание».

Подготовка

Свой путь в дивный новый мир Анджела начала с онлайн-супермаркета «Съедобные насекомые», где были куплены кузнечики с базиликом (250 рублей), порошок из сверчков (730 рублей), жареные сверчки (730 рублей), мексиканские кузнечики (300 рублей), два съедобных тарантула (480 рублей каждый), соль из кузнечиков (820 рублей), сушеные черви мопане (500 рублей) и банка черных муравьев (250 рублей).

А одна из компаний, узнав об эксперименте, любезно предоставила Анджеле еще и полкило жареных личинок мух. Сотрудники магазина рекомендовали добавлять их в салат для хруста или класть поверх сваренных макарон.

Понедельник

Насекомые Анджеле сразу не понравились. Оказалось, что сверчки по вкусу похожи на грязь. Напиток, состоящий из порошковых сверчков, неприятно сползал по горлу, а потому, сделав всего два глотка, журналистка спустила свой смузи в раковину. На работу пришлось идти голодной и немного раздраженной.

На обед ее ожидало овощное рагу с личинками мух, похожее на то, что рекомендовали приготовить в магазине. По идее, мухи должны были напоминать карамельный попкорн, но букашки оказались не так хороши. Съев всего две ложки, Анджела бросила это дело и расплакалась от безысходности.

Внезапно она осознала, что боится насекомых. А еще Анджела веган, но такой, который может убивать пауков, потому что они «уродливые, волосатые и так и норовят отложить яйца в твоем ухе», как в этих жутких историях из интернета.

В поисках решения Анджела обратилась к профессору и эксперту в области энтомофагии Арнольду Ван Хьису, который назвал ее страх вполне нормальным и посоветовал прятать насекомых в хлебе, лапше или пасте. Так можно преодолеть психологический барьер и сытно поесть.

Вечером девушка снова попыталась съесть свой обед. На этот раз он казался не таким отвратительным, а личинки мух даже напомнили лук-шалот. Правда, осилить она смогла лишь половину — невозможно смириться с тем, что личинки смотрят прямо в душу.

Вторник

Анджела проснулась подавленной и решила, что, возможно, просто не умеет готовить насекомых — нужно доверить это дело профессионалам. С этими мыслями она и отправилась в специализированный ресторан в Мельбурне.

Там девушка заказала хумус со сверчками и макадамией, который был совсем неплох на вкус, напоминая нечто ореховое.

Приободренная своими успехами, Анджела решила приготовить на ужин двух тарантулов размером с кулак. Получилось настоящее блюдо для гурманов. При этом соседи по квартире не могли смотреть, как Анджела ест пауков, чем вызвали возмущение журналистки — они же едят мясо, чем тарантулы хуже?

Среда

С каждым днем Анджела все сильнее злилась от постоянного недоедания. Она уже не испытывала муки, только глухую ярость.

День снова начался со злополучного сверчкового коктейля, на этот раз туда пошло немного корицы. Выпить удалось только половину. Анджела злилась сама на себя — что мешало допить ей этот коктейль? Она была веганом 5 лет, а тут не смогла уделать каких-то сверчков!

Анджела попросила о моральной поддержке, и ее бойфренд вместе с ней поужинал бургерами с кузнечиками. Дело пошло лучше, но больше половины бургера съесть все же не удалось. Обоим стало плохо.

Четверг

Настало время черных муравьев, намазанных на тост, — чудесный калорийный завтрак. Анджела съела все тосты и почувствовала прилив гордости. Кстати, пару тостов съел и ее сосед по квартире. Видимо, муравьи не так уж и плохи на вкус.

Обед Анджела решила пропустить, а на ужин планировала устроить пир из тортильи с мексиканскими кузнечиками. Но в пачке с насекомыми она нашла светлый волос и, решив, что это абсолютно негигиенично, пошла спать голодной.

Пятница

Анджелу захлестнула депрессия, она начала писать в дневник, что ненавидит все живое, чувствует себя глупой и вообще не хочет жить. Все это оказалось следствием недостаточного потребления калорий.

Она пропустила завтрак, а потом из-за постоянного голодания у Анджелы начались галлюцинации. Поняв это, она сразу пошла к врачу, где услышала, что продолжение диеты может нанести ее организму существенный вред. Но пока что журналистке было проще голодать, чем есть жуков.

Суббота

Анджела решила подбодрить себя чем-то новым — выбор пал на леденец со скорпионом. На вкус он был приятным, но девушка постоянно думала, как чувствовал себя скорпион, попавший в расплавленный сахар.

В этот же день Анджела поговорила с экспертом в области психологии диет и восприятия пищи доктором Матью Руби, который сообщил, что насекомые не сильно мучаются, умирая. Однако насколько их смерть оправдана? Мясо одной коровы может накормить дюжину людей, а чтобы получился килограмм сушеных насекомых, должны умереть тысячи живых существ. Анджела попала в этическую ловушку.

Тем не менее на ужин у девушки были спагетти с томатным соусом с личинками. Один из приятелей сказал, что личинки выглядят как каперсы, но Анджела все равно расплакалась.

Воскресенье

В последний день эксперимента Анджела решила, что у человечества нет надежды — насекомых есть невозможно.

Девушка сделала свой любимый десерт родом из детства — банановые блинчики, добавив в них жуков. Их пришлось выбросить. Анджела понимала, что это всего лишь вопрос воспитания, но ничего не могла с собой поделать.

В итоге девушка пришла к выводу, что за насекомыми не стоит никакое будущее планеты. Ну или по крайней мере ее персональное будущее. Лучше съесть тост с арахисовым маслом. Так она и поступила.