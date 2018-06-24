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Яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц приготовят в Иркутской области
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Яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц приготовят в Иркутской области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Работники сельхозпредприятия «Белореченское» в городе Усолье‐Сибирское под Иркутском пожарят яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц. Происходить все будет на Комсомольской площади 30 июня. Обед приготовят на специальной сковороде диаметром шесть метров, сообщил портал Irk.ru.
Делается это, разумеется, не только с целью накормить толпу людей, но и для рекорда. Организаторы мероприятия получили заключение Книги рекордов России, что такого в нашей стране еще никто никогда не делал. После этого они подали заявку на регистрацию достижения и сформировали судейский состав, который документально зафиксирует все детали.
В 2005 году «Белореченское» уже приготовило яичницу из 11 тысяч куриных яиц. В этот раз они хотят превзойти самих себя.
Известно также, что гости на площади смогут наблюдать прямую трансляцию из цехов, где покажут первый этап приготовления блюда: яйца вымоют, пересчитают и подготовят к разбиванию.
Самый длинный в мире шашлык и шаурму пожарят в Дагестане. Длина «мясной радости» на шампурах составит более 255 метров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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