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Почему перцы выпустили кучу бутонов и листьев из каждой пазухи?
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Почему перцы выпустили кучу бутонов и листьев из каждой пазухи? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Всем привет из Екатеринбурга! Я вот тут не могу понять, отчего у меня несколько кустиков перца «Знатный толстяк» выпустили кучу бутонов и листьев из каждой пазухи листа, стоят лохматые (первые 2 фото). На других перчиках (3 фото) тоже много бутонов, но как-то всё по-другому выглядит. Это сортовая особенность или реакция на продолжительные холода? Переизбытку азота, вроде, взяться неоткуда, кроме небольшого количества перегноя и горсти костной и рыбной муки, ничего азотного не клала.
Формировать или нет низкорослые сорта перца — мнения расходятся, но большинство склоняется, что не нужно. Но вот что делать с такими лохматыми?
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