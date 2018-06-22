Почему перцы выпустили кучу бутонов и листьев из каждой пазухи?

Всем привет из Екатеринбурга! Я вот тут не могу понять, отчего у меня несколько кустиков перца «Знатный толстяк» выпустили кучу бутонов и листьев из каждой пазухи листа, стоят лохматые (первые 2 фото). На других перчиках (3 фото) тоже много бутонов, но как-то всё по-другому выглядит. Это сортовая особенность или реакция на продолжительные холода? Переизбытку азота, вроде, взяться неоткуда, кроме небольшого количества перегноя и горсти костной и рыбной муки, ничего азотного не клала.

Формировать или нет низкорослые сорта перца — мнения расходятся, но большинство склоняется, что не нужно. Но вот что делать с такими лохматыми?

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